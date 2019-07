Scomparso l’ex deputato regionale Nunzio Cappadona

E’ scomparso all’età di 56 anni, l’ex deputato regionale Nunzio Cappadona. Era affetto da un male che ne ha debilitato per diverso tempo il fisico. Di origini di Sanj Piero Patti in provincia di Messina, Cappadona era stato eletto all’Ars nella quindicesima legislatura nelle liste dell’Udc per poi passare con il gruppo Alleati per la Sicilia. Era un imprenditore e volto noto in provincia di Siracusa. Era stato coinvolto in alcune inchieste per voto di scambio prima di lasciare la politica per dedicarsi interamente alla sua professione di imprenditore nel ramo della sanità privata. Da un anno era stato nominato presidente della sezione Aiop (associazione italiana ospedalità privata) di Ragusa.

Comments

comments