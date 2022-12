Sicilia -100 giorni di Governo Schifani: «I siciliani al centro della mia azione politica»

Palermo, 30 dicembre 2022 – Un punto sull’attività di governo in questi primi tre mesi e gli auguri (formalmente alla stampa, ma rivolti un po’ a tutti) per il nuovo anno. Il presidente della Regione Renato Schifani ha sottolineato come «al centro della mia azione politica ci sono e ci saranno soltanto i siciliani». Un messaggio chiaro anche alle forze politiche di maggioranza e opposizione. C’è da lavorare. Tanti i temi di questa fine 2022, dall’esercizio provvisorio che la giunta ha approvato fino al 31 gennaio, data entro la quale approvare il bilancio della Regione, sino agli obiettivi di medio periodo: ridurre le liste d’attesa negli ospedali e tornare all’elezione diretta dei vertici delle Province. L’avvio di legislatura, comunque, regala un riscontro positivo al governatore. Secondo il sondaggio fatto dall’Istituto Noto per l’agenzia Italpress, se si dovesse votare oggi, Schifani otterrebbe il 47% dei consensi, cioè il 5% in più rispetto al risultato delle elezioni del 25 settembre.

Comments

comments