App: ‘Bookdate’ la prima piattaforma gratuita per discoteche, realizzata da tre giovani

28 giugno 2021 – Si chiama ‘Bookedate’ ed è un’idea che è venuta in mente tre anni fa in discoteca al palermitano Riccardo Pitti, 21anni, studente di Economia con la voglia di fare l’imprenditore e che voleva inventare un modo nuovo per rendere più moderna la vendita dei biglietti. ‘Bookedate’ è la prima app in assoluto gratuita e soltanto per le discoteche, pensata per rendere più efficiente e sicuro il popolo della notte che ama ballare, quindi per facilitare e mettere in sicurezza l’ingresso attraverso la pre-registrazione dei dati; una app che è stata studiata per digitalizzare un ecosistema che è lo stesso dal 1980 a oggi.

“Fino a prima dello scoppio della pandemia – dice Riccardo Pitti – la vendita dei biglietti per le discoteche avveniva con il classico passaparola oppure via Facebook oggi con Bookdate gli stessi pr possono guadagnare direttamente grazie alla piattaforma. Tutto nasce proprio durante la pandemia perché ci siamo resi conto dei problemi che c’erano e che ci sarebbero stati dopo per i locali come le discoteche”, sottolinea Pitti, che ha trovato in un collega dell’università, Christian Sardina, 25 anni, il socio con la giusta determinazione per far maturare il progetto. “Con Christian – afferma Riccardo Pitti – abbiamo condiviso la passione per l’imprenditoria e c’è stata tra noi un’intesa immediata sulla volontà di portare avanti questo progetto”. Che è stato trasformato in realtà da Andrea Tedeschi, 25 anni, esperto programmatore di Carrara. “Andrea – racconta Riccardo Pitti – ha messo in pratica la nostra idea, cioè la vendita via app di biglietti sia da parte delle discoteche ma anche dai tanti che si occupano di organizzare gli eventi serali. La piattaforma – aggiunge – è semplicissima e alla portata di tutti, è completamente gratuita ed evita l’intera gestione che di solito c’è nella vendita diretta”. ‘Bookdate’, dopo tanto lavoro, finalmente ha trovato un socio finanziatore ed è pronta a conquistare quella parte di mondo che ama ballare: sarà lanciata il prossimo 5 luglio, proprio in concomitanza con la tanto attesa riapertura delle discoteche.

