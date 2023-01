ARS : oltre cento emendamenti presentati da Sicilia Vera e Sud chiama Nord in aiuto ad imprese ed enti locali

Palermo, 23 gennaio 2023 – I gruppi parlamentari Sicilia Vera e Sud chiama Nord hanno predisposto un centinaio di emendamenti alla legge di stabilità in attuazione di parte dei 23 punti accolti dal Governo sul Defr e Nadefr proposti dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

Particolare attenzione è stata posta nei confronti degli enti locali con l’introduzione dell’intangibilità triennale dei trasferimenti definiti con la legge di stabilità con ulteriori risorse aggiuntive finalizzate al risanamento ambientale e rivitalizzazione urbana.

Alcuni emendamenti riguardano il finanziamento di graduatorie per i comuni e le imprese che non hanno trovato piena soddisfazione per i soggetti ammessi per insufficienza delle risorse disponibili con relativi bandi.

Un altro emendamento è invece finalizzato al rifinanziamento di tutte le iniziative approvate dal parlamento siciliano negli anni scorsi con risorse a valere dei fondi extraregionali della programmazione 2014/2020.

“Riteniamo, dichiara il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, di aver svolto il nostro ruolo di opposizione responsabile che ha bloccato da un lato l’iter procedurale dei disegni di legge finanziari perché avviati in violazione di legge e del regolamento parlamentare non essendo stato approvato preventivamente il Defr, e dall’altro abbiamo contribuito a fornire spunti strategici al governo Schifani agevolando il percorso parlamentare con la riduzione dei relativi termine di trattazione e proponendo emendamenti utili al mondo delle imprese e alle autonomie locali.”

Comments

comments