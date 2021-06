AVO siciliane, rinnovo del direttivo regionale

Giorno 20 Giugno 2021, presso la sede di AVO REGIONE SICILIA, a Palermo, si è tenuta l’Assemblea delle AVO siciliane per il rinnovo cariche del Direttivo Regionale.

La Presidente ,Concetta Moscatt, alla presenza dei Presidenti delle sezioni delle AVO siciliane, ha percorso i tre anni trascorsi attraverso le molteplici iniziative poste in essere ed i molti progetti che hanno interessato l’ambito ospedaliero e del territorio.

Pur vivendo un momento tragico come la pandemia che ci ha colpito, l’AVO Sicilia ha saputo continuare la sua azione sociale e benemerita di continuare ad aiutare chi sta male e si trova in difficoltà.

In questo periodo di crisi pandemica AVO Sicilia con la collaborazione di tutte le AVO locali presenti in Sicilia ha saputo mettere in campo iniziative utili alla collettività aiutando concretamente chi ha chiesto aiuto.

I nostri volontari hanno partecipato all’attività sociale collaborando con i C.O.C: (centri operativi comunali) che nel momento più difficile sono stati un punto di riferimento di tutti i cittadini soli ed in difficoltà.

Sono presenti in alcuni Centri Vaccinali collaborando fattivamente per la buona riuscita del servizio.

In piena pandemia i volontari hanno aderito con entusiasmo al nuovo progetto AVO Sicilia “l’Emporio dei Pensieri” che ha raccolto le emozioni, i pensieri, le paure, e le speranze dei siciliani in questi due anni di pandemia.

Nell’ottica del prosieguo di tali attività e di una crescita dell’Associazione, risultano eletti all’unanimità dei presenti, i seguenti soci:

Presidente Concetta Moscatt AVO SIRACUSA

Vicepresidente Elettra D’Annibale AVO SIRACUSA

Segretaria Silvia Gasbarro AVO SIRACUSA

Tesoriera Simona Vasta AVO PALERMO

Referente Sicilia Occidentale Rosalia Baiamonte AVO SALEMI

Il nuovo Direttivo ,che vede riconfermata alla carica di Presidente Concetta Moscatt, si propone di lavorare in piena sinergia sia con tutte le AVO sui territori che con le Istituzioni per migliorare sempre più il servizio reso alla comunità dall’AVO.

