Bonus Sicilia da oggi ottenibile per le microimprese

Da oggi sono presentabili le istanze per poter usufruire del “Bonus Sicilia” da parte delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi delle aree urbane di Palermo, Bagheria, Messina, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Modica e Agrigento sulla piattaforma on line.

Il Bonus è stato messo a punto dall’assessorato regionale alle attività produttive capitanato da Mimmo Turano nell’ambito dell’azione 3.1.1.04b del programma operativo Fesr 2014-2020 riguardante i Comuni che utilizzano per i sussidi Covid una parte delle risorse attribuite ai territori attraverso appunto il Po Fesr Sicilia 2014-20.

L’apporto economico si spinge fino ad un massimo di 5 mila euro e viene concesso mediante una procedura semplificata sulla piattaforma informatica.

Le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi devono avere sede legale o operativa nei comuni indicati, essere attive al 31 dicembre 2020 oltre che al momento dell’inoltro della richiesta; devono altresì essere provviste di un codice Ateco tra quelli stabiliti per ogni area urbana.

Per ricevere il contributo tali attività devono essere in regola rispetto agli obblighi contributivi e previdenziali.

Le istanze possono essere compilate e trasmesse on line sulla piattaforma https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it a partire dalle ore 12 di oggi giovedì 1 luglio fino alle ore 11.59 di martedì 13 luglio 2021. Bisognerà accedere alla piattaforma informatica con credenziali SPID2, seguire le istruzioni per la compilazione della domanda e inserire le coordinate del conto corrente su cui si richiede l’accredito del contributo assieme alla firma digitale del legale rappresentante in formato “p7m”.

Marika Cappuccio

