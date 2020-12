Il Club Lions Priolo Gargallo ha donato generi alimentari per il Service “Aggiungi un posto a tavola”

Il Club Lions Priolo Gargallo, sabato 12 dicembre 2020, ha contribuito a sfamare le famiglie indigenti del territorio, attraverso un’iniziativa di solidarietà, sposata da un grandissimo numero di Clubs del Distretto 108 Yb Sicilia e della VII Circoscrizione. Il Club priolese, capitanato, per l’anno sociale 2020/2021, da Angelo Arman, ha acquistato un bel po’ di generi alimentari di prima necessità, che sono stati donati alla Parrocchia Angelo Custode di Priolo Gargallo. Il parroco, don Salvatore Vinci, ed il vice parroco, don Pietro Barracco, hanno accolto con grande gioia le derrate alimentari, donate dal Lions Club Priolo Gargallo, giunte come manna dal cielo, che andranno a dare sollievo a tante famiglie, che versano nell’indigenza, rappresentando quella fascia di nuovi poveri che, a seguito delle ristrettezze lavorative, generatisi con i blocchi dovuti alla pandemia da Corona Virus, stanno sperimentando il dolore del non sapere più come provvedere al sostentamento dei componenti dei propri nuclei familiari. Il Service “Condividere il cibo è un atto d’amore”, raccolta di generi alimentari per le famiglie fragili del territorio, fondato sulla generosità verso le comunità locali, rientra nel Service Distrettuale “Aggiungi un posto a tavola” per essere vicini ed essere solidali nei confronti di chi versa in condizioni di difficoltà.

