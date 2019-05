“La Sicilia hub del Mediterraneo”, parte alla grande la due giorni di sintesi del progetto ReStart

Siracusa, 4 maggio 2019 – Con il salone dell’ex Convento del Ritiro gremito e la prima sessione di tavoli di lavoro molto partecipati è partita ieri pomeriggio, venerdì 3 maggio la due giorni dedicata alla “Sicilia hub del Mediterraneo”, l’evento sintesi finale del percorso nato lo scorso dicembre con “ReStart – Un progetto di condivisione” e proseguito poi fino a marzo attraversando tutto il territorio della provincia di Siracusa.

Condotta dall’On. Giovanni Cafeo, promotore del progetto e dalla giornalista Chiara Borzì, la prima giornata ha visto alternarsi sul palco momenti divertenti, di approfondimento e commoventi, come l’omaggio al compianto assessore Tusa tributato nella prima parte dell’incontro.

A margine del convegno iniziale, moderato dal giornalista Guglielmo Troina e al quale hanno partecipato Valeria Amato della Fondazione Cs Mare, l’avvocato Caterina Flick, esperta in digitalizzazione e Pietro Agen, presidente della CCIAA del Sudest Sicilia, si sono avvicendati per gli interventi programmati Mauro Nicosia, Presidente Confetra Sicilia, Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa, Claudio Geraci, Responsabile generale delle risorse umane e delle relazioni esterne ISAB LUKOIL, Luca Pennisi, Titolare di Arepla (startup di produzione palette biodegradabili), Fabrizio Geraci, Consulente esperto di bandi europei, Alessio Cipullo, Affari Europei e ufficio studi di Elettricità Futura, Giancarlo Bellina, Dir. Generale Erg Power e Rosario Sapienza, Co-fondatore di Impact Hub.

In contemporanea con il convegno si è poi svolta la prima sessione di tavoli di lavoro, sempre legati alle “5 P” di Agenda 2030 dell’Onu: l’On. Luca Sammartino, Pr. Della commissione lavoro e cultura dell’Ars ha coordinato il tavolo P di prosperità chiamato “L’eredità di Tusa: Parco archeologico e beni culturali, volano economico del territorio”; Ferruccio Cremaschi, direttore responsabile di ZeroseiUp ha condotto il tavolo P di Persone “Percorsi formativi 0-6, l’avventura della crescita”.

All’ex assessore alle Politiche Scolastiche e Innovative del Comune di Siracusa Valeria Troia è stato invece affidato il tavolo della P di Pace “La periferia, da simbolo del disagio sociale a città viva”, a Salvatore D’Urso, Dirigente generale dipartimento energia regione siciliana è spettato guidare quello dedicato alla P di Pianeta “Dal fossile al rinnovabile, la transizione verso un’energia sostenibile” e infine all’On. Compagnone, Presidente della commissione UE all’ARS è andato i coordinamento del tavolo intitolato “L’Europa come parte attiva della stabilizzazione del Mediterraneo”.

“Per provare a cambiare realmente le cose – dichiara l’On. Giovanni Cafeo, promotore dell’iniziativa – non si può che cominciare dal dare il giusto valore alle cose, alle persone, intese come singoli e come comunità, alle competenze ma soprattutto alle relazioni.

Il progetto ReStart nasce proprio per provare a dare una risposta a queste esigenze – ha concluso l’On. Cafeo – visto che proprio aver chiuso la possibilità di intraprendere relazioni basate sul confronto e sul raggiungimento di obiettivi comuni, slegati da logiche di contraddizione fini a sé stesse e fuori dal clima di perenne campagna elettorale, ha impedito di fatto alla politica di fare le scelte necessarie per avviare il vero sviluppo in Sicilia, scelte non sempre facili ma spesso neanche popolari, proprio perché coraggiose”.

Al termine della giornata di lavoro, il team di facilitatori di Impact Hub Siracusa ha presentato la mappa concettuale dei temi trattati e ha coordinato gli interventi di restituzione del lavoro svolto ai tavoli.

La giornata di oggi, sabato 4 maggio, prevede altri due convegni e ulteriori due sessioni di tavoli di lavoro; questo il programma in dettaglio:

MATTINA (DALLE ORE 9.30)

TAVOLI TEMATICI

Raffaella Vitale, Dirigente per le politiche sociali e della famiglia (Piemonte):

◦ Tavolo 1. P di Persone: terza età: l’esperienza di vita al servizio della società

Riccardo Mariani, assessore alle politiche sociale e casa, comune di Lecco,

◦ Tavolo 2. P di Partnership: La cooperazione tra soggetti pubblici e privati: Il partenariato come risorsa sociale

Manuela Leone, Presidente Rifiuti Zero Sicilia e Salvatore Cocina, Dirigente Generale Ufficio speciale riduzione dei consumi ed efficientamento energia Regione Siciliana

◦ Tavolo 3. P di Pianeta: Da scarti a risorse: l’economia circolare e la simbiosi industriale

Angelo Schillaci, Ricercatore e docente di diritto pubblico comparata all’Università degli studi di Roma Sapienza:

◦ Tavolo 4. P di Pace: Il diritto di vivere la diversità in un mondo globale

Ruggero Razza, Assessore alla Sanità regione siciliana:

◦ Tavolo 5. P di Prosperità: Sicilia Hub sanitario del futuro, tra criticità e prospettive – Focus Siracusa

Convegno: “La Rigenerazione Urbana: strumento di valorizzazione edilizia e della comunità”

Modera: Maria Pia Farinelli

Parteciperanno:

◦ Vito Martelliano, docente Facoltà di Architettura Siracusa

◦ Marina Dragotto, Direttrice associazione AUDIS

◦ Luca Talluri, Presidente di Federcasa Nazionale

◦ Valeria Troia, esperta di Social Housing (più video di supporto)

Interventi programmati:

◦ Sebastiano Floridia, Pr. Ordine Ing. Siracusa

◦ Francesco Giunta, Pr. Ordine Arch. Siracusa

◦ Antonio Nizza, studio di Architettura Renzo Piano

◦ Gianpaolo Miceli, CNA Siracusa

◦ Massimo Riili, Pres. Ance Siracusa

◦ Andrea Albanese, Architetto

◦ Marco Cannarella, Direttore Gen. IACP Siracusa

POMERIGGIO (DALLE ORE 15)

TAVOLI TEMATICI

Paolo Amenta (Vicepresidente regionale ANCI) :

◦ Tavolo 1. P di Prosperità: sviluppo locale partecipativo, per le economie dei territori, CLLD (community lead local development)

Raffaella Rumiati (ANVUR), Roberto Lagalla (Ass. Reg. alla Formazione), On. Pietro Navarra (già Rettore Università di Messina):

◦ Tavolo 2. P di Persone: la formazione come strumento di sviluppo sociale

Emiliano Abramo (Pres, Regionale Comunità di Sant’Egidio), Padre Marco (Caritas):

◦ Tavolo 3. P di Pace: Lo spreco alimentare, un’offesa alla povertà

Salvatore Cordaro (Ass. Reg. al Territorio e Ambiente) e Marco Monterosso (Segret. Cittadino del PD):

◦ Tavolo 4. P di pianeta: Abbondanti, gratuite e sostenibili: la gestione efficiente delle risorse naturali

Giuseppe Stefio (Sindaco di Carlentini), Bernadette Grasso (Assessore alle Autonomie Locali Reg. Siciliana), Massimo Arena (Snalv Confsal)

◦ Tavolo 5: P di Partnership: Territori e consorzi di comuni; la gestione efficiente delle risorse naturali

Convegno: “Programmazione Europea 2021-2027: strumenti attuativi e criticità per supportare un masterplan di sviluppo”

Modera: Nino Amatore

Parteciperanno:

◦ Dario Tornabene, Dirigente Programmazione Reg. Siciliana

◦ Giacomo Gargano, Presidente Irfis

◦ Francesco De Rosa, direttore consorzio 906: Hub di frontiera

◦ Claudio De Vincenti, ex ministro per la Coesione Territoriale e del Mezzogiorno

◦ Gaetano Armao, Ass. all’Economia della Regione Siciliana

Interventi programmati:

◦ Gaetano Mancini, Pres. Reg. ConfCooperative

◦ Massimo Conigliaro, Presidente dell’ordine dei commercialisti di Siracusa

◦ Marco Romano, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese UNICT

◦ Marco Giudice, Consulente esperto di Progettazione europea

◦ On. Francesco di Domenico, Segretario Commissione VI-Salute, Servizi Sociali e Sanitari

