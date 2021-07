Meteo, una domenica con sole al Sud e forti temporali al Nord

4 luglio 2021 – Italia divisa in questa domenica del 4 luglio con sole e caldo al Sud e tempo molto instabile al Nord con forti temporali.

Domenica al Sud e sulla Sicilia tempo soleggiato, con tendenza dal pomeriggio al passaggio di velature. Al Centro e sulla Sardegna cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, senza piogge e con tratti soleggiati localmente ancora ampi in mattinata. Al Nord cielo in prevalenza nuvoloso e tempo via via molto instabile: la probabilità di rovesci e temporali diffusi sarà maggiore nel pomeriggio e in serata, in qualche caso anche intensi, associati a locali gradinate e raffiche di vento.

Temperature: massime in calo sulle regioni settentrionali, ma il clima sarà afoso; in lieve rialzo al Centrosud. Punte fino a 35-36 gradi sulle estreme regioni meridionali e sulle Isole maggiori. Venti meridionali in leggero rinforzo. Mari calmi o poco mossi.

Discorso diverso per il Nord, alle prese con il passaggio di un’altra veloce ma attiva perturbazione atlantica (la n.2 di luglio) e dunque con un imminente peggioramento del tempo: nelle prossime ore, infatti, si assisterà ad una marcata accentuazione dell’instabilità, con una intensa fase temporalesca attesa nella seconda parte del giorno. Ma la prospettiva è per un rapido miglioramento già da a partire da lunedì. E da martedì nuova espansione dell’alta pressione sub-tropicale, che darà il via alla seconda intensa ondata di calore dell’estate. L’apice a metà settimana, con picchi fino a sfiorare i 40 gradi al Centrosud. La durata resta ancora incerta, ma un’attenuazione potrebbe arrivare tra venerdì e sabato.

Comments

comments