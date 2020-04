Palermo. Relazione Commissione Antimafia, politica, mafia e rifiuti: dal caso Cisma allo scioglimento dei comuni

Viaggio tra mafia, rifiuti, politica e affari

a cura di Concetto Alota

La gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia rappresenta un terreno di storica interferenza tra interessi privati e pubblica amministrazione. È la sintesi della relazione della Commissione parlamentare Antimafia della Sicilia presieduta da Claudio fava. Il legame eterno tra rifiuti mafia e politica.

Un passo indietro. Nei reati che si commettono nella gestione dell’ambiente “si alimenta costantemente grazie all’azione famelica di imprenditori spregiudicati, amministratori pubblici privi di scrupoli e soggetti politici in cerca di consenso, nonché di broker, anche a vocazione internazionale, in grado di interloquire ad ogni livello”. Lo scrive la “Direzione investigativa antimafia” nel lungo capitolo su “Mafia & rifiuti” della sua ultima relazione, riferita al primo semestre 2019. “Il crimine ambientale – si legge – è un fenomeno in preoccupante estensione” proprio «perché coinvolge, trasversalmente, interessi diversificati». Le sue conseguenze «interferiscono sull’ambiente e sull’integrità fisica e psichica delle persone, ledendone la qualità della vita, con conseguenti rilevanti costi sociali». Insomma, «la partita in gioco è molto seria” e “riguarda il futuro delle prossime generazioni”.

Nella sua relazione, di ben 172 pagine, la Commissione Antimafia siciliana ha osservato nel monopolio delle discariche private si trova il germe della corruzione.

Nello specifico – scrive la Commissione – l’arco temporale interessato dalla cosiddetta “stagione degli ampliamenti” è quello coincidente con l’insediamento di Raffaele Lombardo (aprile 2008) e con il progressivo sfumare, per le ragioni esposte nel precedente capitolo, del progetto sui termovalorizzatori.

NICOLÒ MARINO, ex assessore all’energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia. Mi sono chiesto perché Lombardo facesse due cose contrapposte, ma la verità è che quella dei termovalorizzatori dal mio punto di vista fu una guerra politica vera e propria con il senatore Firrarello che spingeva per il discorso dei termovalorizzatori. La guerra sui termovalorizzatori, più che essere una guerra di giustizia mi è sembrata una guerra politica, perché non si giustifica assolutamente l’ampliamento a dismisura delle discariche del 2009 proprio sotto la gestione Lombardo. [1]

La riflessione di Marino è assai distante dalla versione che Lombardo consegnò alla Commissione Bratti durante la sua audizione:

LOMBARDO, ex Presidente della Regione Sicilia La Giunta è riuscita a far saltare il più grande affare della mafia, infiltrata in un sistema che le avrebbe consentito un affare da 5-7 miliardi di euro e una rendita annua di centinaia di milioni per i prossimi 20-30 anni. Abbiamo avuto la forza per bloccare questa porcheria[2].

Di opinione totalmente diversa, sul punto, l’ex presidente Salvatore Cuffaro.

CUFFARO, ex presidente della Regione Sicilia Gli ambienti mafiosi erano molto preoccupati che si facessero i termovalorizzatori perché smettevano di lucrare sulle discariche, perché noi contestualmente all’approvazione dei termovalorizzatori abbiamo chiuso in Sicilia 290 discariche. Chiuse! Ecco, la preoccupazione, casomai, di quel mondo era nel non aver più la possibilità di lucrare sulle discariche e i termovalorizzatori avrebbero impedito a quel fenomeno di lucrare.

Ma ci fu realmente contrapposizione fra le due stagioni – termovalorizzatori e discariche – o ci furono segni di continuità, almeno dal punto degli interessi privati rappresentati in entrambe le soluzioni? L’opinione dell’attuale procuratore aggiunto della D.D.A. di Palermo Sergio Demontis è netta[3]: DEMONTIS. In realtà, la coincidenza di operatori economici che in epoca successiva al tramontare del progetto della costruzione degli inceneritori hanno gestito discariche private è negli atti…

Gli atti sono quelli dell’inchiesta legata ai termovalorizzatori cui abbiamo già dato ampio risalto nelle pagine precedenti. Secondo Demontis, dunque, vi sarebbe un preciso trait d’union tra le due fasi rappresentato proprio dagli stessi operatori economici. Come dire: cambia il business ma i protagonisti restano i medesimi. Circostanza confermata anche dall’ex assessore Russo nel corso della sua audizione:

RUSSO, già Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità. Se guardate l’elenco delle imprese che facevano parte… sono le stesse. Com’era? “…la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi”. Perfetto, i termovalorizzatori sono la prosecuzione delle discariche con altri mezzi. E viceversa…

Su questa circostanza, così come su altre, la Commissione ha inteso fare chiarezza operando in due direzioni: da un lato, attraverso una puntuale ricognizione di questi provvedimenti di ampliamento (e ciò, anche grazie alla collaborazione del Dipartimento Acque e Rifiuti); dall’altro, ascoltando i responsabili politici e amministrativi di questi anni e riportando le loro testimonianze sui fatti in narrazione.

Tra il 2008 ed il 2009 sono stati adottati, tra i vari, cinque grandi provvedimenti autorizzativi a favore di gestori privati: – D.R.S. n. 662 del 10 luglio 2008, con il quale veniva rilasciata alla Sicula Trasporti S.r.l. l’A.I.A. per il prolungamento gestionale in località Grotte San Giorgio nel Comune di Catania, per una capacità complessiva di 1.893.000 mc, a fronte del quale veniva poi concessa, in data 23 dicembre 2009, con D.R.S. n. 1350, l’A.I.A. “per l’ampliamento IPPC discarica RSU Grotte San Giorgio – rimodulazione con incremento volumetrico e trattamento RSU sito nel territorio del Comune di Catania”. Con il D.R.S. n. 209 del 12 marzo 2009, inoltre, la Sicula Trasporti aveva ottenuto l’A.I.A. per la realizzazione della discarica di Grotte San Giorgio Ovest (distaccata rispetto al sito autorizzato con D.R.S. n. 662/2008) [4].

– D.R.S. n. 996 del 30 settembre 2008, con il quale veniva rilasciata alla Cisma Ambiente S.p.A., l’A.I.A. per la “realizzazione ed esercizio di un impianto per il trattamento, il ricondizionamento, il recupero ed il deposito sul suolo di rifiuti, ubicato in Contrada Bagali nel territorio del Comune di Melilli (SR)”, a firma dell’architetto Cannova e dell’ingegnere Sansone (provvedimento poi sostituito con D.R.S. n. 1457 del 16 dicembre 2008, sempre a firma dei medesimi soggetti);

– D.R.S. n. 221 del 19 marzo 2009 per la realizzazione del progetto di “ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi” da realizzarsi in c.da Valanghe d’Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant’Anastasia (CT), gestore Oikos S.p.A.[5], per una capacità di 2.538.575,20 mc, a firma del Dirigente Responsabile del Servizio VIA/VAS ing. Natale Zuccarello;

– D.R.S. n. 1362 del 23 dicembre 2009 per la costituzione della Vasca denominata “V4” della discarica di Siculiana (AG) gestita dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l., a firma del Dirigente Responsabile del Servizio VIA/VAS ing. Natale Zuccarello, per una capacità iniziale di mc 2.937.379[6].

– D.R.S. n. 393 del 22 maggio 2009 per l’ampliamento della discarica sita in c.da Zuppà Mazzarrà Sant’Andrea (ME) gestita dal Comune – TirrenoAmbiente S.p.A., a firma del Dirigente Responsabile del Servizio VIA/VAS ing. Natale Zuccarello, per ulteriori 1.720.000 mc.

Parliamo di autorizzazioni – per ampliamenti e per nuovi impianti – per quasi sette milioni di metri cubi. Che valevano oro, se si pensa al costo medio per tonnellata pagato dal pubblico per abbancare nelle discariche private, così come ricordato dal giornalista Fraschilla nel corso della sua audizione.

FRASCHILLA, giornalista. Vengono ampliate per una capacità, comunque di milioni di metri cubi che valgono in termini di fatturato potenziale, se il rifiuto va in quelle discariche, circa 700 milioni di euro!

Autorizzazioni che spesso furono rilasciate, a quanto risulta dagli atti di questa inchiesta e come vedremo nei prossimi capitoli, in assenza di particolari misure di rigore e di prudenza. In altri termini, un lavoro affidato agli uffici preposti, sottratto a qualsivoglia pianificazione, affrancato di fatto dal controllo da parte del vertice politico e amministrativo.

Una modalità di lavoro che genera oggi non pochi interrogativi, soprattutto se letta alla luce delle numerose irregolarità successivamente riscontrate dalla commissione ispettiva voluta dall’assessore Nicolò Marino (con specifico riferimento alle autorizzazioni rilasciate in favore di Oikos, Catanzaro Costruzioni e TirrenoAmbiente) e delle note e gravi vicende giudiziarie che hanno riguardato, a vario titolo, funzionari regionali ed operatori economici privati (dal cosiddetto “caso Cannova” alla vicenda legata all’impianto gestito dalla Cisma).

Non può che destare perplessità – anche alla luce del principio di separazione tra politica e amministrazione che affida pur sempre all’organo politico-amministrativo la funzione di indirizzare e vigilare sull’andamento dell’attività amministrativa – che i provvedimenti di AIA siano stati adottati da dirigenti o semplici funzionari, sia pure muniti di delega di firma, senza che, contestualmente, nelle direttive del Presidente della Regione e dell’Assessore competente siano stati individuati gli obiettivi strategici in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza del ciclo dei rifiuti, o nella prassi amministrativa sia stato esercitato il compito di coordinamento e controllo dell’attività dei dirigenti che, in base alla legge regionale n. 10 del 2000, è riservato al direttore del dipartimento o al dirigente generale.

Eppure, ci dicono, spesso bastava “una firmetta”: solo quella. Nel frattempo la Sicilia affogava nei rifiuti ed i conti correnti dei gestori lievitavano.

“Prima ancora che l’ambiente, ad essere inquinato è l’intero sistema di gestione dei rifiuti nella Regione, come confermato anche da importanti indagini giudiziarie per corruzione effettuate dalla procura della Repubblica di Palermo. I fatti di corruzione che si sono consumati in un ufficio cardine nel settore dei rifiuti, ovverosia quello competente al rilascio delle autorizzazioni, sono di tal gravità che da essi si può ragionevolmente presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore dei rifiuti.

Il quadro di corruttela venuto alla luce è senza ombra di dubbio caratterizzato da estremi di devastante gravità, avendo fatto emergere tutte le patologie di una impropria interazione tra funzionari pubblici e imprese private.

Le indagini segnalate alla Commissione hanno consentito di mettere in luce come in questo settore, connotato da una stratificazione normativa e da un complesso e macchinoso apparato burocratico, le diverse fasi della procedura amministrativa permettono al funzionario infedele di avere gioco facile sia nel rilascio dei provvedimenti che nell’agevolare gli imprenditori anche nell’ordinaria attività di controllo e monitoraggio, da parte della pubblica amministrazione, sulle concrete modalità di gestione delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti.”[7]

La discarica CISMA di Melilli

Tra i processi autorizzativi più discutibili, al punto da determinare gravi e significative conseguenze penali a carico dei protagonisti, va citato quello che riguarda la discarica CISMA, di proprietà della famiglia Paratore, in territorio di Melilli (SR).

Una vicenda che raccoglie in sé tutti gli elementi patogeni che hanno riguardato in questi anni il ciclo dei rifiuti in Sicilia: l’asservimento di segmenti della burocrazia regionale, la manipolazione delle procedure autorizzative, le interferenze del mondo politico, fino alle illegittime pressioni da parte di soggetti appartenenti all’Autorità Giudiziaria.

Una storia che racconta plasticamente anche i possibili punti di intersezione tra il ciclo dei rifiuti e la criminalità mafiosa: i Paratore, proprietari della CISMA, sono stati infatti arrestati e rinviati a giudizio per concorso in associazione di stampo mafioso.

L’inchiesta della D.D.A. di Catania si è mossa su due fronti: il primo è quello che riguardava la concessione di un’autorizzazione alla CISMA per “un impianto di trattamento del rifiuto indifferenziato e per la successiva stabilizzazione organica”. Con un’ordinanza “contingibile e urgente” del presidente della Regione Crocetta venne concesso che una parte delle circa 6 mila tonnellate di rifiuti solidi urbani prodotti giornalmente in Sicilia venissero conferiti, e successivamente abbancati, nella discarica di Melilli, autorizzata fino a quel momento soltanto per ricevere rifiuti speciali[8].

Ma attorno alla Cisma (già nel 2015 oggetto di interdittiva antimafia della prefettura di Siracusa, poi sospesa dal Tar e infine ritirata) ruota – come detto – anche l’inchiesta “Piramidi” su un “sistema perverso di connivenza e affari tra imprese controllate da Cosa nostra e funzionari pubblici infedeli”. Nell’ambito di questa operazione, nel marzo 2017 sono stati arrestati Antonino e Carmelo Paratore, ritenuti legati al boss Maurizio Zuccaro, uomo della famiglia Santapaola, per il quale – secondo l’accusa – avrebbero agito quali prestanome[9].

“Questo l’antefatto giudiziario, con processi tutti ancora in corso.

Ciò che preme a questa Commissione è ricostruire il rapporto malato tra CISMA e la Regione. Partendo dal breve ed efficace ritratto che ha offerto in audizione il giornalista Antonio Fraschilla: “Una discarica che era per rifiuti speciali e per inerti, la Cisma Ambiente di Melilli, viene autorizzata nell’arco di pochi giorni a poter accogliere rifiuti urbani. Si scoprirà poco dopo che, proprio su quella discarica, era in corso un’indagine da parte della D.D.A. di Catania che poi ha portato al coinvolgimento dei proprietari della discarica, la famiglia Paratore, sospettati dai P.M. di essere in qualche modo prestanome o vicini ai clan Santapaola. Però qual è la curiosità? E’ che nell’arco di pochi giorni la burocrazia regionale si era attivata per portare al governatore Crocetta un decreto che consentisse a quella discarica di poter accogliere, sull’onda dell’emergenza, i rifiuti urbani. Il 19 luglio arriva una domanda della Cisma alla Regione per poter ricevere rifiuti urbani, e il 22 luglio c’è il decreto firmato dal Governatore Crocetta.

“Tre giorni: un record! Che è difficile attribuire alla solerzia e all’efficienza dei dipartimenti regionali. Il caso CISMA, come detto, è piuttosto un compendio sulle sollecitazioni, le seduzioni, i suggerimenti, le mediazioni istituzionali, gli amichevoli suggerimenti o le minacce a cui si è stati capaci di ricorrere per ottenere che l’interesse, sia pur legittimi, del privato potesse sempre prevalere sull’interesse pubblico garantito da leggi e regolamenti.

“Questa Commissione ha voluto ascoltare i protagonisti della vicenda per provare a comprendere come sia stato possibile arrivare a quegli esiti di illegalità che sarebbero rimasti impuniti se non fosse intervenuta – come in molte altre situazioni simili – la magistratura ordinaria.

Si comincia con Giuseppe Sorbello, sindaco di Melilli e poi assessore all’ARTA. Identica la vicenda (l’autorizzazione richiesta ed ottenuta nel 2008[10] dalla CISMA), opposte le posizioni del Sorbello sindaco e del Sorbello assessore, come in una vivida evocazione del “Berretto a sonagli” di Pirandello:

FAVA, presidente della Commissione. Lei era sindaco di Melilli quando, il 30 settembre 2008, viene autorizzata l’A.I.A. n. 996 a favore della Cisma di Melilli.

GIUSEPPE SORBELLO, ex assessore regionale per il territorio e l’ambiente. L’Amministrazione era di parere contrario alla seconda vasca.

FAVA, presidente della Commissione. Quindi come sindaco di Melilli era contrario, ma come assessore regionale ha firmato l’A.I.A.?

GIUSEPPE SORBELLO, ex assessore regionale per il territorio e l’ambiente. Questi (i Paratore, ndr) sono andati avanti con i ricorsi al Tar. Tutti ricorsi vinti al Tar col “sistema Siracusa”, Amara e compagnia… Queste autorizzazioni venivano negate dall’assessorato, poi facevano il ricorso al Tar, e vincevano.

FAVA, presidente della Commissione. L’A.I.A. del 30 settembre del 2008 non è un provvedimento del TAR, è un’autorizzazione rilasciata dagli Uffici del suo Dipartimento.

GIUSEPPE SORBELLO, ex assessore regionale per il territorio e l’ambiente. Su quella A.I.A. penso che ci sia solo un parere ma senza Conferenza di servizi, signor Presidente…

Ma quali e quanti erano gli strumenti di persuasione a cui ricorreva la famiglia Paratore? Lo abbiamo chiesto a Marco Lupo, allora dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti; al suo funzionario Antonio Patella; all’allora assessore all’Energia, Vania Contrafatto e all’ex dirigente generale del dipartimento Acqua e Rifiuti, Domenico Armenio. Ecco cosa hanno riferito alla Commissione.

Marco Lupo

LUPO, già dirigente generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti. Successe questo, che mandai indietro l’autorizzazione già firmata dal Dipartimento Ambiente e a quel punto cominciarono tutta una serie di colloqui. Dico tranquillamente chi me ne parlò, me ne parlò sicuramente il Presidente Crocetta e me ne parlò sicuramente il senatore Lumia. Cioè, mi chiesero informazioni su questa discarica, su come mai avessi rimandato indietro l’autorizzazione. Io spiegai, da questo punto di vista, le motivazioni…

FAVA, presidente della Commissione. A che titolo il senatore Lumia chiedeva notizie sulla discarica di rifiuti speciali di Melilli gestita dalla famiglia Paratore?

LUPO, già dirigente generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti. L’idea che mi sono fatta io è che questi gestori di discariche, pensando che la valutazione del dirigente potesse cambiare a seconda di chi faceva la richiesta, magari andavano a porre la questione al senatore che conoscevano o al presidente che conoscevano o al politico che conoscevano. Io ricordo sicuramente che me ne parlò il presidente Crocetta e me ne parlò anche il senatore Lumia.

FAVA, presidente della Commissione. Il presidente Crocetta e il senatore Lumia le dissero esplicitamente che erano stati contattati dalla famiglia Paratore?

LUPO, già dirigente generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti. Il presidente Crocetta no. Il senatore Lumia sì, nel senso che non c’era bisogno che me lo dicesse perché quando mi chiamò per parlarne, lì con lui c’era il titolare dell’impianto, Paratore. Lumia mi disse quando andavo a Roma se glielo facevo sapere… Quando sono andato a Roma, al bar Sant’Eustachio, arrivai un po’ prima e mi sedetti e girandomi vidi che c’era Paratore, quindi gli dissi “lei per caso sta aspettando il senatore Lumia?”, disse: “sì”, “e allora forse non c’è bisogno che lo aspettiamo perché lo sto aspettando anch’io”, ho capito che era là per quel motivo…

FAVA, presidente della Commissione. Al caffè Sant’Eustachio, con Paratore, poi si presentò anche il senatore Lumia?

LUPO, già dirigente generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti. Sì, sì.

FAVA, presidente della Commissione. Quale fu diciamo il tono dell’incontro?

LUPO, già dirigente generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti. Paratore sosteneva che loro la V.I.A. l’aveva già avuta all’atto della prima autorizzazione e io feci presente a tutti e due (Lumia e Paratore, ndr) che secondo me non era così, che avevo visionato gli atti e che per me la V.I.A. non c’era sull’ampliamento. Ricordo che dissi anche questo: “stiamo parlando di un impianto di rifiuti speciali, cioè di rifiuti pericolosi, e stiamo parlando di una volumetria di un milione di metri cubi…”. Non è che si può autorizzare un impianto di questo tipo nel dubbio che ci sia la V.I.A. o non ci sia la V.I.A., perché è l’elemento cardine… La cosa che mi allarmò è che, dopo questi passaggi, arrivarono dei periti nominati dalla Procura di Siracusa perché la Procura competente per quella discarica è la Procura di Siracusa… andarono dal mio dirigente Patella e gli fecero capire che io ero indagato dalla Procura di Siracusa perché non volevo rilasciare le autorizzazioni…

FAVA, presidente della Commissione. Lei ha dichiarato ai PM: “Quando qualcuno gli rompe i coglioni loro ti denunciano dicendo che gli hai chiesto dei soldi o che sei pedofilo. Comunque, io me ne sono fregato e gli ho dato il diniego”.

LUPO, già dirigente generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti. Ho pensato: se lo metto per iscritto… a quel punto scrissi che per me non c’era la V.I.A..

FAVA, presidente della Commissione. Cannova le parlò mai di questo impianto?

LUPO, già dirigente generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti. Sì, Cannova mi mandò l’autorizzazione dicendomi che era tutto a posto, come tutte quelle che mi mandava. Io dopo capii che dovevo stare non attento, ma molto attento.

FAVA, presidente della Commissione. La vicenda della CISMA come si conclude?

LUPO, già dirigente generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti. La vicenda della CISMA è sintomatica di quello che avveniva nella Procura di Siracusa… Il modus operandi era esattamente quello che è stato adottato anche per le villette… cioè quello di fare aprire un procedimento penale, nominare un consulente tecnico che peraltro era sempre il professore Naso, estrarre la consulenza tecnica dal procedimento penale ed utilizzarla nel procedimento amministrativo.

FAVA, presidente della Commissione. E quindi, poi cosa è successo?

LUPO, già dirigente generale del Dipartimento regionale acqua e rifiuti. E quindi è successo che gli è stata data l’autorizzazione, cioè è stato detto che io avevo sbagliato e quindi loro hanno avuto l’autorizzazione[11].

Antonio Patella

FAVA, presidente della Commissione. Vicenda CISMA. Lei col dottor Lupo non firmate l’A.I.A. per la CISMA. I giornali hanno ricostruito una conversazione tra lei e il dottor Lupo: “Questa autorizzazione vale 50 milioni di euro” le dice Lupo “sono capaci di rovinarti la vita perché hanno contatti con tutti”. E poi c’è la deposizione resa da Lupo davanti al P.M.: “Abbiamo avuto pressioni telefoniche da parte del legale Calafiore il quale ha minacciato il dirigente Patella anche con missive di ricorrere a eventuali richieste milionarie di risarcimento danni”

PATELLA, ex dirigente presso il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti. Nei miei confronti c’erano delle velate pressioni da parte degli avvocati, in particolare dell’avvocato Calafiore… la richiesta di risarcimento danno non la intendo proprio come una pressione, cioè io la percepisco come una pressione però formalmente è una richiesta di risarcimento danni.

FAVA, presidente della Commissione. Però siamo tutti adulti e vaccinati e sappiamo che una richiesta di risarcimento danni…

PATELLA, ex dirigente presso il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti. Sì, me la sono sentita tutta sulle spalle dal punto di vista anche emotivo perché sono delle situazioni difficili da reggere… tenga conto che il contesto storico di quel periodo era terribile perché noi avevamo ricevuto da parte del dipartimento dell’Ambiente questi fascicoli riguardanti le discariche e ogni volta che ne aprivamo uno si capiva che dentro c’era lo schifo dell’istruttoria, si capiva che erano fatte veramente male…

Vania Contrafatto

CONTRAFATTO, ex assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità. Io non conoscevo l’esistenza di questa CISMA Ambiente. Una volta che mi trovavo a Catania, sempre per questioni di depurazione, sono stata chiamata dall’onorevole Luca Sammartino che mi ha detto “ci prendiamo un caffè, ti voglio presentare una persona” e praticamente mi ha presentato il titolare…

FAVA, presidente della Commissione. Il signor Paratore.

CONTRAFATTO, ex assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità. Si, si chiamava Paratore. Questo mi disse che aveva una discarica di rifiuti speciali che siccome aveva letto che in Sicilia c’era l’emergenza rifiuti, lui era disponibile a mettere al servizio della Regione questa discarica anche per i rifiuti urbani… e che quindi auspicava, visto che lui era così gentile nell’offrirci questa sua cosa, che poi la Regione fosse altrettanto gentile nell’esitare questa pratica nei tempi più brevi possibili.

FAVA, presidente della Commissione. Questo incontro fu alla presenza dell’onorevole Sammartino?

CONTRAFATTO, ex assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità. Alla presenza dell’onorevole Sammartino, che però non aprì bocca, era lì, stava seduto e basta. Io dissi che lo ringraziavo per la disponibilità offerta, che non eravamo in quel momento in emergenza rifiuti, non c’era nessuna dichiarazione di emergenza e quindi non c’era nulla che potesse giustificare un utilizzo di una discarica per rifiuti speciali a rifiuti solidi urbani perché come lei sa bene, gli dissi, hanno due codici diversi, due iter amministrativi diversi e quindi non ci sono gli estremi per potere derogare a questa cosa.

FAVA, presidente della Commissione. Lei chiese al dottor Pirillo un monitoraggio sul sistema impiantistico. Cioè voleva sapere esattamente quali fossero tutti i percorsi autorizzativi…

CONTRAFATTO, ex assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità. Pirillo che faceva? Mandava ogni ordinanza che faceva al presidente della Regione e al dirigente dell’ambiente. A me no. Com’è che vengo a sapere che fa questa ordinanza (sulla CISMA ndr)? Perché il dirigente dell’ambiente comincia a girarmi sulla mail dell’assessorato le note che mandava Pirillo. Ho raccolto tutte queste note, ho detto a Crocetta che giuridicamente non stavano né in cielo né in terra. Al solito, muro di gomma e risatine… Siccome mi possono togliere il potere di indirizzo ma il potere di controllo non me lo possono togliere: relazione alla procura!

FAVA, presidente della Commissione. Relazione su cosa?

CONTRAFATTO, ex assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità. Perché in una di queste ordinanze di proroga ci trovo la CISMA, ok? La CISMA, al pari di OIKOS, diventa destinataria dello smaltimento del rifiuto solido urbano.

FAVA, presidente della Commissione. Mi scusi. Lei incontra Paratore, Paratore dice io metto la mia discarica per i rifiuti speciali a sua disposizione anche per i rifiuti solidi urbani. Lei dice: guardi sono due percorsi diversi, occorrono standard diversi, impianti diversi… e poi scopre che è stata data l’autorizzazione…

CONTRAFATTO, ex assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità. Se la CISMA è contenuta nell’ordinanza, ho detto, vuol dire che qualcuno l’autorizzazione gliel’ha data e quindi chiedo per iscritto di dirmi quali sono le ditte autorizzate, come sono state autorizzate, eccetera. Credo che sia una delle tante cose alle quali Pirillo non ha risposto… Ad un certo punto esplode il caso Paratore, lo arrestano e arrestano anche un funzionario dell’assessorato. (…) A corredo di tutta questa cosa entrambi hanno ricevuto avviso di conclusione di indagini ed entrambi hanno avuto il coraggio di telefonarmi.

FAVA, presidente della Commissione. Entrambi chi?

CONTRAFATTO, ex assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità. Sia Pirillo che Crocetta perché io andassi a testimoniare. Crocetta mi chiese di dire: “Ti ricordi? Io firmavo quello che mi portava Pirillo, io che ne so di quello che… lui era il dirigente amministrativo!”.

FAVA, presidente della Commissione. E Pirillo?

CONTRAFATTO, ex assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità. E Pirillo mi ha chiamato: “Te lo ricordi che io facevo tutto quello che …”.

FAVA, presidente della Commissione. …mi diceva di fare Crocetta?

CONTRAFATTO, ex assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità. Crocetta, sì. Ed io ho detto: “Io posso venire a testimoniare, ma se vengo a testimoniare io devo raccontare la verità”. Poi, non mi ha chiamato nessuno dei due.

Domenico Armenio

ING. ARMENIO DOMENICO, già dirigente generale del Dipartimento regionale

acqua e rifiuti Io sono stato dirigente dal 1° ottobre 2014, e abbiamo notato insieme con Patella che era una pratica che aveva dei contenuti anomali, in quanto era allegata alla richiesta di autorizzazione una perizia da parte di un consulente della Procura di Siracusa e, stranamente, questa perizia veniva utilizzata nel procedimento amministrativo al Tar per il ricorso contro il diniego che noi stavamo frapponendo… Il consulente era l’ingegnere Naso.

Noi ci eravamo opposti al rilascio dell’autorizzazione, come peraltro aveva già fatto il mio predecessore, e ci arrivò allora un’ingiunzione ad autorizzare la pratica e una richiesta di risarcimento danno per sei, sette milioni… Una volta ricevemmo pure un avvocato che parlava di questa perizia redatta dall’ingegner Naso e, anche in quell’occasione, io proposi di andare in Procura per capire un po’ se ‘sta questa perizia fosse veritiera… Alla Procura di Siracusa chiesi appuntamento al dottor Longo, che si occupava di questa pratica… lui ci disse che la pratica andava assolutamente istruita e rilasciata l’autorizzazione, anche perché ci fece capire che questi avvocati erano degli avvocati abbastanza duri con le controparti, quindi potremmo avere avuto delle conseguenze da questo punto di vista.

Il procedimento penale a carico di Paratore per l’ordinanza del 2016 che prorogava la discarica CISMA è ancora in corso. Il gup di Catania il 14 novembre 2019 ha assolto invece dall’accusa di abuso in atti d’ufficio l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, che aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato[12].

Resta in attesa di conclusione l’altro procedimento penale, collegato all’indagine “Piramide”, che vede i Paratore imputati di associazione di stampo mafioso, corruzione e per avere ottenuto ingiusto profitto nella gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La discarica ACIF e lo scioglimento del comune di Scicli

Nella relazione depositata agli atti di questa Commissione[13], il “Comitato volontario per la tutela della salute, dell’ambiente e del territorio di Scicli”, evidenzia come le fortune dell’ACIF s.r.l., impresa operante nel settore della raccolta rifiuti, siano cominciate nel momento stesso in cui questa ha incominciato ad offrire i propri servizi alla cosiddetta filiera del petrolio.

L’ACIF servizi srl è una piccola impresa costituitasi nel 2004 con un capitale sociale di 12.000 euro. Quattro anni dopo, è il 2008, l’Acif viene incaricata dalla piattaforma petrolifera VEGA (la più grande piattaforma petrolifera fissa realizzata nell’off-shore italiano, di proprietà al 60% di Edison e al 40% dell’Eni, al centro di una vicenda giudiziaria per reati ambientali, conclusasi con la prescrizione) di trasportare i residui delle estrazioni presso un apposito impianto autorizzato al trattamento. Nello stesso anno, l’ACIF attrezza una propria struttura in contrada Cuturi riadattando un ex pollaio; l’attività primaria si estende: ai rifiuti “non pericolosi” si aggiungono anche quelli “pericolosi”. E’ il primo passo verso le autorizzazioni al nuovo impianto.

Come in molte vicende affrontate nel corso della presente inchiesta, anche in questo caso le coincidenze sono importanti perché, proprio all’indomani di un parere negativo espresso nei confronti del progetto di ampliamento presentato dall’ACIF, l’amministrazione comunale sciclitana viene travolta da un’inchiesta giudiziaria. La delibera di giunta è la numero 125 del 15 luglio 2014; l’indomani il prefetto di Ragusa nomina una commissione di accesso agli atti del comune; il 17 luglio, due giorni dopo, il sindaco Francesco Susino riceve un avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa (si dimetterà il 23 dicembre dello stesso anno). Il 29 aprile del 2015 infine verrà disposto lo scioglimento del Comune. E l’anno dopo, va da sé, l’ACIF otterrà l’attesa autorizzazione[14].

Occorre aggiungere che, anche in questo caso, come già a Siculiana e a Racalmuto, l’indagine penale a carico del sindaco verrà cassata in sede di giudizio, con una sentenza del Tribunale insolitamente perentoria per il tono usato nei confronti dei colleghi della Procura e dell’ufficio del gip: “E’ inaudito che il processo abbia potuto superare la fase delle udienze preliminari!”[15]. Parole nette e preoccupanti. Ma a quel punto il danno d’immagine per il comune – sciolto per mafia – sarà cosa fatta e irreparabile.

Ma come si arriva, dopo lo scioglimento del comune, al decreto che autorizzava l’ACIF all’ampliamento del suo impianto? Come reagisce la città? La Commissione lo ha chiesto ai rappresentanti del Comitato di Scicli e all’ex sindaco Susino.

PALAZZOLO, Comitato di Scicli. Fin dal 2013 il Consiglio Comunale aveva dato mandato all’amministrazione comunale di trasformare l’area in cui sorge anche l’impianto ACIF in un parco extra urbano… Il Consiglio comunale è riuscito a completare l’iter nel senso che, sulla base dell’istruttoria dell’Ufficio tecnico, ha deliberato, con delibera immediatamente esecutiva, la trasformazione di quell’area da E4 a E1… Senonché la Giunta decadde e venne prima il Commissario regionale e poi i Commissari prefettizi. Ebbene, di questa delibera non si seppe più nulla, nonostante fosse immediatamente esecutiva… I Commissari Prefettizi avrebbero dovuto deliberare l’impegno di spesa per la pubblicazione della delibera su un quotidiano e sulla Gazzetta Ufficiale. Non pubblicano nulla. L’assessorato dice: è vero che c’è questa delibera, ma siccome la delibera a noi non è mai arrivata, per noi è come se non ci fosse. Guarda caso non era arrivata perché non era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, né sul quotidiano, perché mancava quella delibera di impegno di spesa… Non solo: subito dopo il nuovo capo dell’Ufficio tecnico, esprime un parere tecnico favorevole all’ampliamento dell’impianto…

SCHILLACI, ex assessore di Scicli. Avevo sei deleghe, dall’Unesco all’ambiente, ricordo bene la delibera di giunta che abbiamo fatto il 15 luglio del 2014… era la prima volta che noi venivamo a contatto con la problematica di questo impianto… Abbiamo dato le nostre osservazioni negative che sono agli atti. Poi di questo impianto non ne abbiamo saputo più nulla fino all’aprile del 2016, quando ci sono state tutte le autorizzazioni, l’A.I.A. e così via, e solamente allora siamo venuti a sapere di queste famose controdeduzioni che l’ACIF il 9 settembre del 2014 aveva depositato… penso sarebbero dovute arrivare anche a me, come assessore all’ecologia, invece non sono mai arrivate…

SUSINO, ex sindaco di Scicli. Nel maggio del 2014 la ditta ACIF presenta un progetto, io invio all’assessorato il mio parere negativo. Qua purtroppo succede una cosa… il 9 settembre 2014 la ditta presenta le controdeduzioni, però io non l’ho mai vista! A me non è mai arrivata! Manca il protocollo elettronico e non è stata siglata…

FAVA, presidente della Commissione. Questo che cosa ha determinato?

SUSINO, ex sindaco di Scicli. Le conseguenze… vengono citate nelle varie autorizzazioni della Regione che dicono che, noi, alle controdeduzioni non abbiamo dato nessuna risposta… è passato pure che ero favorevole perché non avevo risposto alle controdeduzioni!

PALAZZOLO, Comitato di Scicli. Nell’aprile del 2016 noi abbiamo saputo dall’onorevole Assenza che c’era questo decreto, così, senza che la città ne fosse mai stata informata. Abbiamo costituito subito un Comitato che ha coinvolto l’intera Città, tutte le forze politiche o quasi, ma soprattutto associazioni di volontariato e cittadini… il Comitato, coinvolgendo anche Legambiente regionale, ha fatto un ricorso al Tar il 9 maggio del 2016 e da lì siamo partiti con una serie di iniziative…

Dopo, i Commissari prefettizi, di fronte a quella grande manifestazione popolare, hanno scritto che effettivamente la città non era stata coinvolta, che effettivamente – visto che Scicli è patrimonio Unesco – la cosa poteva essere pericolosa, insomma si sono comportati come se loro non fossero stati lì a dirigere la città in quegli anni. Francamente la cosa ci ha stupiti, però questo è accaduto.

Dopo il commissariamento, e il successivo scioglimento del comune di Scicli, l’atteggiamento degli organi amministrativi nei confronti del progetto ACIF muta radicalmente.

E’ un fatto, riporta la relazione acquisita dal Comitato di Scicli, che la Commissione prefettizia, appena insediatasi[16], estrometta dall’incarico di capo dell’Ufficio tecnico comunale, l’ing. Spanò, che aveva contribuito a formulare il parere tecnico negativo dell’amministrazione al progetto dell’ACIF. Ed è un fatto che subito dopo, il 24 luglio 2015, il nuovo dirigente dell’Ufficio tecnico comunale trasmetta all’assessorato regionale competente il “parere favorevole di condivisione tecnica” al progetto di ampliamento dell’ACIF. E’ un fatto che i commissari prefettizi non abbiano poi partecipato alla conferenza di servizio convocata a Palermo per l’esame del progetto ACIF e non ne abbiano nemmeno acquisito i verbali. Ed è un fatto, infine, che la Commissione prefettizia, con delibera del 28 agosto 2015, abbia ridelimitato l’aria comunale sottoposta a tutela escludendo quella in cui sorge l’impianto ACIF.

Facciamo un passo indietro e torniamo ai giorni che precedono lo scioglimento di Scicli.

Il lavoro della commissione d’accesso prefettizia viene accompagnato da una martellante campagna d’opinione che reclama lo scioglimento per mafia del consiglio comunale. Uno degli atti politici più diretti è l’interrogazione presentata dal senatore Beppe Lumia il 2 aprile 2015 in cui si accusa perfino di negazionismo (“in loco c’è, inoltre, una pericolosissima negazione della stessa presenza mafiosa, da parte di certa società e certa stampa”[17]) quella parte di comunità che aveva manifestato forti perplessità sulla proposta di scioglimento per mafia (tra i primi firmatari, gli ex giudici Severino Santiapichi e Salvatore Rizza e il pittore Piero Guccione).

Pochi giorni dopo arriva l’auspicato decreto di scioglimento a firma dell’allora Ministro dell’Interno Angelino Alfano.

PALAZZOLO, Comitato di Scicli. A marzo c’era stata una petizione i cui i primi firmatari erano il giudice Severino Santiapichi, famoso presidente della Corte d’Assise di Roma, processo Moro e Alì Agca, l’altro era il giudice Salvatore Rizza, anche lui un magistrato antimafia, poi Piero Guccione, il grande pittore che abbiamo avuto a Scicli… Evidentemente il senatore Lumia si sarà preoccupato, questa è stata la nostra impressione, che questa pressione popolare, queste richieste autorevoli facessero capire che non era vero quello che si andava dicendo, che quelle accuse erano assurde, meglio dire inaudite… Questo ci fa pensare che lui si sia preoccupato e abbia fatto immediatamente il 2 aprile questa (interrogazione, ndr) sostenendo anche le tesi che in quel momento il giornalista Borrometi andava sviluppando…

SUSINO, ex sindaco di Scicli. Per me aveva degli interessi, lo dico chiaramente… Intanto c’è una cosa: che lui (Lumia, ndr), del collegio di Bagheria, viene a fare un’interrogazione al Senato mentre c’è una senatrice di Scicli, Venera Pauda, che, pubblicamente, in una riunione svoltasi a Palazzo Busacca, dice che lei non sapeva niente di questa interrogazione…

Il giornalista Paolo Borrometi ha seguito e documentato l’indagine che ha portato all’incriminazione del sindaco Susino e allo scioglimento del comune di Scicli. Abbiamo provato a ricostruire con lui quelle settimane, a partire dal significativo parallelismo che accompagna l’inchiesta sul sindaco Susino e il percorso autorizzativo dell’ACIF, fino alla già citata interrogazione del senatore Lumia, che proprio agli scritti del Borrometi fa esplicito riferimento.

FAVA, presidente della Commissione. La vicenda del Comune e la vicenda Acif: in che modo inquadra questi fatti?

BORROMETI, giornalista. In relazione allo scioglimento io inizio a trattare il tema dei rifiuti con un’intervista fatta al sindaco Bartolomeo Falla. Non ho mai scritto nello specifico della vicenda ACIF.

FAVA, presidente della Commissione. Il 15 luglio del 2014, la Giunta si esprime con parere contrario, il giorno dopo il Prefetto nomina una commissione d’accesso, il giorno dopo arriva l’avviso di garanzia per il sindaco: le chiedo se si sia mai chiesto se sia stato un parallelismo soltanto causale. Andiamo avanti: scioglimento del Comune il 29 aprile e pochi giorni dopo l’Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente rilascia la V.I.A. per il progetto sul quale si opponeva la Giunta Susino.

BORROMETI, giornalista. Allora non li ho mai collegati… Legati così come me li ha appena prospettati, cosa che io non avevo fatto, sono chiaramente inquietanti.

FAVA, presidente della Commissione. Si è mai occupato del movimento di opinione che ha accompagnato questa vicenda Acif?

BORROMETI, giornalista. Io rispetto i comitati ‘no trig’ mi sono sempre schierato pubblicamente a loro favore… però giornalisticamente non mi sono occupato della vicenda.

FAVA, presidente della Commissione. Si è occupato invece molto dell’inchiesta giudiziaria che ha preceduto lo scioglimento di Scicli, con una campagna giornalistica particolarmente intensa… Il 24 luglio il suo sito riceve dal Movimento politico ‘Novalex’ un comunicato di 81 righe, che pubblica senza alcun commento, nel quale si dice sul sindaco Susino: “Per noi potrebbe salire sul patibolo oggi stesso”. Per quanto possa essere aspra la contesa politica, si parla del patibolo per il sindaco in carica, senza una vostra parola di commento.

BORROMETI, giornalista. Nella sua premessa vi era il termine campagna, io non ho avviato nessuna campagna, mi perdoni…

FAVA, presidente della Commissione. …una inchiesta giornalistica, particolarmente generosa nella quantità di articoli che è stata prodotta. Prego…

BORROMETI, giornalista. …relativamente a questo (articolo, ndr) onestamente non ricordo.

FAVA, presidente della Commissione. In un’altra vostra nota dell’11 agosto 2014… l’intervistato è una ‘fonte riservata’ di cui non viene rivelato il nome e che dice: “spero che sciolgano il Consiglio, bisogna mandarli a casa!”. Una ‘fonte riservata’ che dice ‘bisogna sciogliere il Consiglio comunale’ non rischia di apparire come una affermazione un po’ apodittica, non essendoci dietro nemmeno un nome?

BORROMETI, giornalista. Anche questo articolo non lo ricordo.

FAVA, presidente della Commissione. L’8 aprile del 2015 – pochi giorni prima che venga sciolto il comune di Scicli – lei pubblica un articolo “La mafia a Scicli, tutti i nomi nell’interrogazione di Lumia” che è il testo integrale di questa interrogazione, 193 righe, presentata sei giorni prima, il 2 aprile. Lei riferisce integralmente il testo di questa interrogazione, molto determinata nel sollecitare lo scioglimento del comune di Scicli; eppure non c’è nessun riferimento, nei suoi articoli di quell’epoca, al manifesto pubblico che era stato firmato contro lo scioglimento da personalità che avevano una loro rilevanza certo non inferiore a quella del senatore Lumia, penso ai giudici Severino Santiapichi e Salvatore Rizza, penso ai pittori Guccione e Alvarez… Perché pubblica integralmente la lunghissima interrogazione del senatore Lumia e non c’è mai alcun cenno a questo manifesto che offriva una lettura radicalmente diversa su quello che stava accadendo a Scicli?

BORROMETI, giornalista. Allora, in relazione alla interrogazione che abbiamo pubblicato, se non ricordo male, come proprio redazione, non fui io a pubblicarla…

FAVA, presidente della Commissione. C’è la sua firma.

BORROMETI, giornalista. Non lo ricordo, comunque va bene, ma anche in relazione al manifesto a me pare sia stato pubblicato, ora sono passati anni…

FAVA, presidente della Commissione. Non abbiamo trovato nulla, nonostante una ricerca abbastanza meticolosa.

BORROMETI, giornalista. A me pare sia stato pubblicato, e noi comunque abbiamo dato più volte voce a chi non voleva sciogliere quel comune, e ribadisco ancora una volta più volte abbiamo cercato di interloquire all’epoca con il sindaco Franco Susino, proprio per dargli possibilità di replicare.[18]

FAVA, presidente della Commissione. Senta, lei si chiese perché ci fossero duecento righe di interrogazione da parte di un senatore di un altro collegio e la senatrice di quel collegio, dello stesso partito, non fosse stata nemmeno avvertita?

BORROMETI, giornalista. E’ un atto parlamentare e, quindi, non ho sindacato l’atto parlamentare. E’ curioso, è molto curioso che la senatrice del collegio non ne sapesse nulla…

FAVA, presidente della Commissione. Un passaggio di questa interrogazione la riguarda: “Va precisato – scrive il senatore Lumia – che l’attività giornalistica del giornalista pubblicista Paolo Borrometi è servita ad informare la collettività della presenza sul territorio dell’associazione mafiosa ed ha contribuito a svelare retroscena fondamentali per comprendere meglio i fatti e da allora lo stesso giornalista ha subito gravi atti intimidatori…”. Abbiamo fatto una ricerca e ci risulta che sull’inchiesta giudiziaria della D.D.A. di Catania, sullo scioglimento del Comune di Scicli ed anche sul processo al sindaco Susino sono intervenuti tutti i giornali siciliani, articoli della Gazzetta del Sud, di Repubblica, della Sicilia, di Livesicilia, più tutti i siti web che ci sono in circolazione. Come mai il senatore Lumia dice che la sua attività “è servita a informare la collettività” come se fosse l’unica voce che si è spesa per raccontare quello che accadeva a Scicli?

BORROMETI, giornalista. Non so, questo andrebbe chiesto a Lumia non certamente a Paolo Borrometi.

FAVA, presidente della Commissione. La relazione che lei ci sta lasciando, e che acquisiamo, se ho capito bene è un focus più complessivo sul ciclo dei rifiuti. Lei approfondisce anche le questioni che riguardano Proto e l’Oikos?

BORROMETI, giornalista. In maniera marginale.

FAVA, presidente della Commissione. E della vicenda Catanzaro, Siculiana, scioglimento del comune, inchiesta della Procura?

BORROMETI, giornalista. E’ tutt’altra parte della Sicilia.

FAVA, presidente della Commissione. Diciamo che di Proto e di Siculiana non se ne è occupato perché territorialmente non erano nel raggio di azione del suo lavoro?

BORROMETI, giornalista. Io mi sono occupato in prevalenza di fatti che riguardano le province di Ragusa e Siracusa.

Resta irrisolto il punto di domanda da cui siamo partiti, identico a quello che abbiamo sollevato sulle vicende di Siculiana e di Racalmuto: è casuale la successione dei fatti? La giunta di Scicli si pronuncia contro l’ACIF; indagine per mafia a carico del sindaco; il comune viene sciolto; il sindaco viene assolto… Solo coincidenze?

Secondo l’ex assessore Schillaci, tra i promotori del Comitato di Scicli, la risposta è no.

SCHILLACI, ex assessore di Scicli. C’è un intreccio perverso tra le sentenze assolutorie a favore di Franco Susino nel processo penale e invece, purtroppo, le sentenze dei tribunali amministrativi contro i nostri ricorsi… Il Tar Lazio contro il nostro ricorso usa la parola ‘dirimente’, cioè il fatto che ci sia in corso un processo per quell’accusa contro il sindaco è dirimente, e il Tar respinge il nostro ricorso… Non molto tempo dopo viene fuori l’assoluzione di Franco Susino, noi nel frattempo avevamo fatto ricorso al Consiglio di Stato, non si usa più la parola ‘dirimente’ però anche lì si sostiene che, siccome c’è in corso l’appello, anche per questo non ce la sentiamo di accogliere le tesi dei ricorrenti… La Procura ha ritirato l’appello (per il sindaco Susino, ndr) il giorno dell’udienza ma noi la sentenza (contraria, ndr) del Consiglio di Stato l’avevamo avuta qualche settimana prima.

Dunque, il ricorso dinanzi il giudice amministrativo avverso il decreto di scioglimento viene respinto in primo grado perché era in corso l’indagine per mafia a carico del sindaco, indagine considerata dal Tar Lazio[19] un fatto ‘dirimente’ ai fini della decisione. A poco servirà che l’inchiesta si afflosci rapidamente, che il sindaco venga assolto e l’accusa nei confronti degli altri imputati sia derubricata a reati ordinari: a quel punto Consiglio di Stato[20] avrà già riconfermato definitivamente lo scioglimento.

Vale la pena rileggere un passaggio della relazione che il Comitato di Scicli ha consegnato a questa Commissione:

Perché proporre accuse così gravi che non potevano reggere – e non hanno retto – allo scrutinio valutativo del giudice penale? Allo stato non ci sono risposte. E’ però doveroso – proprio in considerazione della conclamata forzatura rimarcata nella sentenza – porsi l’antico quesito, cui prodest?, e ricercare l’’evento’ di particolare rilevanza che non si sarebbe verificato se non ci fosse stato lo scioglimento del Consiglio e il successivo governo commissariale. Orbene, quell’evento sembrerebbe essere, quasi certamente, il ‘via libera’ all’ampliamento dell’impianto ACIF, un business milionario ma soprattutto la soluzione per gestire i problemi derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione del petrolio”.

Valutazioni preoccupanti perché propongono uno scenario in cui il contesto di convenienza non riguarda solo l’ACIF ma si estende a tutti i soggetti interessati allo smaltimento dei rifiuti petroliferi della piattaforma Vega.

Che quel contesto sia poi particolarmente torbido lo conferma una testimonianza acquisita durante il processo al sindaco Susino, quella del maresciallo dei carabinieri Furnò. Nel settembre 2013, spiega il sottufficiale in udienza, ci furono alcuni accessi alla banca dati del Ministero dell’Interno riguardanti il sindaco Susino, alcuni assessori e due dirigenti del servizio ecologia.

“Il maresciallo Furnò chiese lumi al Ministero – riporta la sentenza di assoluzione del Susino – e gli fu risposto che gli accessi erano stati fatti con gli user id di ‘foca 608’ e di ‘foca 606’, quindi due operatori diversi, in uso all’AISI di Roma (l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, i nostri servizi segreti interni, ndr). La ulteriore richiesta di notizie del maresciallo Furnò non venne esitata per ‘motivi di sicurezza’.”[21]

Stupisce infine rilevare che gran parte della stampa non si sia impegnata con altrettanto zelo per raccontarne l’assoluzione, indagare sulla manifesta infondatezza di quelle accuse e soprattutto approfondire l’opaca vicenda che ha riguardato l’iter delle autorizzazioni – concesse e poi da ultimo revocate[22] – all’ACIF.

COSA NOSTRA E IL CICLO DEI RIFIUTI

Le valutazioni finora esposte necessitano a questo punto di essere messe in stretta correlazione con uno dei vulnus più gravi ed allarmanti che caratterizzano il settore dei rifiuti tout-court: il fenomeno dell’infiltrazione e del condizionamento di tipo mafioso.

Sull’incidenza di tale fattispecie criminale, così riferiva lo scorso 30 gennaio 2019, dinanzi la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, l’ex Presidente dell’ANAC, dottor Raffale Cantone:

CANTONE: Il tema dell’infiltrazione mafiosa o paramafiosa nel sistema dei rifiuti è, quindi, diventato purtroppo una quasi costante, malgrado l’impegno, io dico davvero molto forte, delle prefetture, che però spesso, nonostante le interdittive, non riescono a far sostituire davvero le imprese. In certi contesti, …è difficile individuare soggetti che riescano a sostituire le imprese anche interdette. Credo che questo sistema dipenda proprio dalla difficoltà di far partire appalti realmente competitivi, realmente trasparenti e realmente in grado di individuare operatori che abbiano le caratteristiche fin dall’inizio di potersi occupare del servizio[23].

Aspetti, quelli legati alla presenza e al controllo operato dalla criminalità organizzata, che già nel 2016 la Commissione Bratti aveva avuto modo di raffigurare in modo nitido, all’atto di rassegnare le proprie conclusioni nella più volte citata relazione territoriale sulla Regione Sicilia:

Sempre con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, il controllo del territorio tipico dell’associazione mafiosa ha reso possibile la realizzazione di discariche abusive di vaste proporzioni, prive di qualsiasi autorizzazione, site in territori nella immediata disponibilità di esponenti della cosca mafiosa. Traffici di rifiuti di così ampie dimensioni sono stati resi possibili, evidentemente, dalla mancanza di adeguati controlli da parte degli organi preposti, non essendo pensabile che ingenti quantitativi di rifiuti possano circolare senza alcun tipo di controllo sul territorio siciliano, per poi giungere a destinazione in un sito non autorizzato”.

Per ciò che concerne il sistema, per così dire, “lecito”, l’infiltrazione avviene in modo più subdolo; le infiltrazioni, cioè, sopravvengono in un secondo tempo, ovvero nel noleggio a freddo, nei subappalti, nelle assunzioni e anche nelle truffe e nelle corruzioni che vengono consumate nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti.

Con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, a tutti i livelli, a prescindere dalla vicenda dei termovalorizzatori, vi è sempre un soggetto di rilievo delle organizzazioni criminali che controllano la zona di riferimento, il quale direttamente o per interposta persona ha un ruolo all’interno delle società che gestiscono i rifiuti.

L’infiltrazione avviene prevalentemente attraverso il controllo degli appalti e il controllo delle attività accessorie rispetto al settore dei rifiuti vero e proprio, quali il trasporto, il servizio di manutenzioni dei mezzi occorrenti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la fornitura dei mezzi medesimi.

Le innumerevoli carenze nella gestione del ciclo dei rifiuti costituiscono altrettante opportunità per la criminalità di stampo mafioso di infiltrarsi in questo settore, approfittando delle gravissime inefficienze amministrative, tante volte orchestrate ad arte, e delle corruttele che si consumano negli uffici pubblici”. [24]

E, a proposito di questo “contagio” degli apparati della pubblica amministrazione, la D.I.A. aggiunge[25]:

“Le infiltrazioni ed i condizionamenti della Pubblica Amministrazione costituiscono, in Sicilia, uno schema ricorrente, anche se realizzato con modalità di volta in volta diverse.”

Attraverso queste due collaudate modalità – un uso strumentale degli affidi diretti e il ricorso a pratiche estorsive – l’infiltrazione consente alle consorterie criminali l’accesso ai fondi pubblici e, al tempo stesso, offre loro la concreta prospettiva di conseguire posti di lavoro per i propri affiliati, i familiari o, anche, soggetti estranei, favorendo e alimentando una sorta di ingannevole consenso sociale.

Numerose sono state le indagini condotte dalle direzioni distrettuali antimafia sul ciclo dei rifiuti in Sicilia. Ricostruiamo le più significative:

– l’operazione “Bonifica Pasquasia”[26], condotta dalla D.D.A. di Caltanissetta[27]:

Il complesso rapporto tra pubblici funzionari e consorterie mafiose si era evidenziato già nel 2014, con l’operazione “Bonifica Pasquasia” avviata a seguito di irregolarità emerse nell’appalto per la bonifica di un sito minerario dismesso nel territorio di Enna (località “Pasquasia”, appunto). L’indagine ha riguardato un’associazione di imprenditori, professionisti e funzionari pubblici, finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, nonché di reati in materia fiscale e di smaltimento illecito di rifiuti speciali (compreso l’amianto) e materiali ferrosi, con l’intento di agevolare l’associazione mafiosa operante nelle province di Enna e Catania mediante l’assunzione di lavoratori, ovvero favorendo l’impiego di ditte di trasporti contigue[28].”

– l’operazione “Agon” [29] condotta dalla D.D.A. di Catania:

Sempre nella logica di una mutua assistenza tra i vari attori in campo, è di tutta evidenza quanto il controllo del voto sia un obiettivo di primario interesse per le consorterie criminali, costantemente alla ricerca di accordi di scambio politico-mafioso. Una conferma chiara riguardante l’utilizzazione di tale strumento giunge ancora da Catania, nel 2018. Le risultanze di un’indagine della D.I.A. hanno, infatti, portato alla luce i meccanismi di acquisizione del consenso elettorale, per le elezioni regionali del 2017, posti in essere da esponenti dei clan etnei LAUDANI e CAPPELLO, che si rapportavano anche con personaggi legati alla famiglia SANTAPAOLA. In sostanza, le consorterie avrebbero appoggiato l’elezione di un sindaco per essere, in seguito, favorite nell’affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani[30].”

– l’operazione “Ottagono”[31] condotta dalla D.D.A. di Caltanissetta:

Nel successivo mese di giugno del 2018, gli esiti dell’operazione “Ottagono” hanno rivelato come gli indagati, referenti della famiglia di Enna ad Aidone (EN), avessero fra le proprie finalità proprio quella di influire sulle decisioni del Comune concernenti la gestione dei rifiuti e la manutenzione del verde pubblico[32].”

Infine, l’inchiesta relativa alla vicenda che ha portato allo scioglimento del Comune di Scicli[33] e quella concernente la discarica di Melilli gestita dalla Cisma[34], oggetto entrambe di specifici approfondimenti all’interno della presente relazione, cui si fa espresso rinvio.

L’approfondimento della D.I.A. evidenzia un altro elemento di fragilità strutturale, ovvero la permeabilità dell’apparato burocratico della P.A. rispetto al verificarsi di pratiche corruttive, così come emerso nell’ambito dell’inchiesta “Garbage affair” condotta dalla D.D.A. di Catania[35]:

L’atteggiamento di “disponibilità” di alcuni pubblici funzionari e dirigenti, inclini a favorire e ad essere coinvolti in episodi di corruzione, è quindi emerso, a Catania, nell’ambito dell’operazione “Garbage affair”, condotta dalla D.I.A. catanese e riferita all’aggiudicazione del servizio di gestione (raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento) dei rifiuti, ove è stato accertato che, da parte di imprenditori del settore e dirigenti del Comune etneo, erano stati messi in atto sia un’attività di turbativa degli incanti, che episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio.”[36]

Sempre con riferimento a simili fattispecie delittuose vanno menzionate altre due iniziative dell’Autorità inquirente: l’inchiesta “Operazione differenziata”[37] condotta dalla D.D.A etnea e quella coordinata dalla Procura di Termini Imerese nell’ambito della quale, lo scorso dicembre 2019, sono stati arrestati il sindaco di Casteldaccia, il suo vice, un assessore della Giunta comunale, una funzionaria del Comune ed un geometra dell’ufficio tecnico[38].

Analoghe attività investigative hanno avuto ad oggetto episodi legati alla forza intimidatrice esercitata da Cosa nostra nei confronti di altri operatori economici del settore.

Le operazioni “Ermes II”[39] e “Scrigno”[40] condotte dalla D.D.A. di Palermo:

Nel dicembre 2016, in provincia di Trapani, l’operazione Ermes II” ha documentato il metodo intimidatorio con il quale una ditta operante nei settori del movimento terra e dello smaltimento dei rifiuti, utilizzato per estromettere potenziali concorrenti dalle procedure di aggiudicazione dei servizi. Alcuni degli indagati si sono resi responsabili di associazione di tipo mafioso essendosi avvalsi “…della forza di intimidazione, del vincolo di assoggettamento ed omertà che ne deriva, … per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici …”.

Recentissima, inoltre, l’operazione “Scrigno”, conclusa il 7 marzo 2019 dai Carabinieri, a Trapani. Le indagini hanno accertato come tra gli obiettivi perseguiti dalla locale famiglia mafiosa, rappresentata dai suoi elementi apicali, fosse compreso anche quello di acquisire il controllo della remunerativa gestione dei rifiuti[41].”

Le indagini “Piazza Pulita”[42] ed “Eclipse”[43] svolte dalla D.D.A. di Catania:

Nel siracusano, a Noto, gli esiti dell’operazione “Piazza Pulita” (giugno 2017) hanno visto una ditta aggiudicataria del servizio di raccolta rifiuti urbani di quel Comune costretta – per il tramite di un imprenditore ritenuto vicino alla cosca TRIGILA – ad assumere alcuni operai, quale forma dissimulata di un vero e proprio atto estorsivo. Il 18 gennaio 2019, infine, con l’operazione “Eclipse” è stata documentata l’azione intimidatoria di emissari della citata famiglia nei confronti di una ditta che si era aggiudicata l’appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Rosolini (SR), mediante il danneggiamento degli automezzi dell’impresa e l’imposizione di personale “gradito” al sodalizio[44].

Le operazioni “Ghost Trash”[45] e “Plastic free”[46], anch’esse condotte dalla D.D.A. di Catania[47]:

A Vittoria (RG), nel mese di dicembre 2017, l’operazione “Ghost Trash” ha rivelato come la stidda fosse interessata, tra le altre cose, all’intestazione fittizia di imprese ed al traffico illecito di rifiuti.

Il coinvolgimento della stessa organizzazione mafiosa è stato, peraltro, confermato dalle acquisizioni investigative della recentissima operazione “Plastic free”, eseguita a Ragusa e Catania il 24 ottobre 2019 nei confronti di soggetti vicini al clan DOMINANTE-CARBONARO, ritenuti responsabili di traffico illecito di rifiuti nonché di estorsione, danneggiamento seguito da incendio e ricettazione. Gli indagati avevano cercato, mediante la sistematica intimidazione degli operatori del settore, di “… acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche legate alla raccolta ed al riciclaggio della plastica dismessa dalle serre insistenti in Vittoria e nella provincia ragusana”. È stato accertato che, oltre alla illecita gestione della plastica dismessa, della quale si ometteva di registrare la movimentazione del derivato del processo di lavorazione, venivano anche abusivamente smaltiti i “… fanghi speciali, i rifiuti solidi ed i liquami derivanti dal lavaggio di rifiuti plastici… interrandoli e ricoprendoli con asfalto e cemento all’interno dell’area di pertinenza dello stesso stabilimento industriale e in terreni adiacenti, ovvero disperdendoli nelle discariche abusive...”, presenti nei territori di Acate (RG) e di Vittoria (RG)[48].”

Infine, a margine delle considerazioni finora esposte[49], la relazione della D.I.A. si sofferma anche sul tema del condizionamento degli Enti comunali da parte di Cosa Nostra negli affidi e negli appalti legati al ciclo dei rifiuti. Le valutazioni espresse dagli investigatori integrano quanto finora detto, ferme restando le criticità che questa Commissione ha rilevato su un utilizzo, in talune circostanze, disinvolto dello strumento dello scioglimento.

Al riguardo va precisato che il predetto, grave provvedimento amministrativo, non presuppone necessariamente condotte penalmente rilevanti da parte degli amministratori, funzionari e dipendenti pubblici, ma spesso dipende da accertarti condizionamenti indiretti, di tipo ambientale, che viziano le scelte operate dalle pubbliche amministrazioni locali, ispirate più a timore o paura, che al perseguimento e al rispetto dell’interesse pubblico.

Non è un caso che il Consiglio di Stato, con giurisprudenza consolidata, con specifico riferimento allo scioglimento dei Consigli comunali, ha affermato il principio che “è la semplice presenza di ‘elementi’ su ‘collegamenti’ o ‘forme di condizionamento’ che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, a giustificare lo scioglimento, anche laddove non vi sia una puntuale dimostrazione della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, o non sussistano ipotesi di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori o dei funzionari”[50] purché vi sia un quadro di riscontri oggettivi. Appunto quello che, ad esempio, non è stato accertato per il Comune di Scicli.

I SERVIZI DI RACCOLTA NEI COMUNI

La Commissione Antimafia ha ritenuto di estendere la propria indagine anche alle problematiche che sono connesse alla fase iniziale della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolar modo, ai metodi di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che costituiscono indubbiamente un altro rilevante profilo critico della controversa disciplina giuridica della Regione Sicilia e della prassi amministrativa degli enti locali.

“Infatti, è proprio in questa peculiare fase del ciclo dei rifiuti, come evidenziato nelle delibere dell’ANAC e nella Relazione Bratti, che si possono inserire interessi criminali o comunque illeciti, condizionando in tal modo l’autonomia negoziale dell’amministrazione pubblica ed alterando il corretto funzionamento delle strutture deputate all’erogazione del servizio; oppure, per altro verso, possono essere selezionati, in presenza di una situazione di permanente emergenza, in maniera poco oculata o con logiche clientelari gli operatori economici incaricati della gestione dei servizi di igiene urbana.

La frammentarietà del quadro normativo siciliano – caratterizzato da periodiche riforme legislative per affrontare in modo organico l’endemica emergenza dei rifiuti in Sicilia e da successive deroghe e revisioni per esigenze di carattere straordinario -, la mancanza di un adeguato livello programmatorio e l’incompleta attuazione del sistema delle Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.) hanno determinato non solo la sovrapposizione di molteplici modelli organizzativi per la governance del settore, ma anche la progressiva parcellizzazione dell’attività negoziale e l’eterogeneità delle prassi amministrative in ordine all’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, impedendo la formazione di economie di scala o di una strategia gestionale comune.

Per inquadrare correttamente l’attività negoziale posta in essere in questi decenni dalle amministrazioni locali, è opportuno segnalare i principali sistemi previsti dalla vigente legislazione per l’affidamento della gestione del servizio:

a) procedure ad evidenza pubblica: lo svolgimento di tali procedure è riservato all’Ufficio regionale espletamento gare di appalto (UREGA) e risulta finalizzato all’individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), del soggetto esterno incaricato di svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; l’intervento dell’UREGA può essere richiesto sia dalle Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.) per conto dei Comuni consorziati, ai sensi dell’art. 15, co. 1, leg. reg. n. 9 del 2010, sia dalle Aree di raccolta ottimale (ARO), ai sensi dell’art. 47, leg. reg. n. 5 del 2014, sia, infine, dai singoli Comuni, ai sensi dell’art. 1, leg. reg. n. 3 del 2013, con riguardo a servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

La Commissione Antimafia ha provato ha ricostruire una mappa delle situazioni nei comuni dell’isola, sia per quanto riguarda il metodo di affidamento dei servizi di raccolta sia per quel che concerne le ditte aggiudicatrici dei servizi.

In tal senso è utile rilevare, preliminarmente, la difficoltà di accesso a tali dati. La commissione ha, pertanto, interrogato l’assessorato regionale competente, i comuni stessi e, infine, le UREGA della regione. Dall’analisi dei dati forniti si è arrivato ad un censimento di 381 comuni sui 390 della regione. A tale numero si è giunti incrociando i dati forniti dalle strutture citate.

È bene precisare come questa Commissione abbia acquisito, come punto di partenza, i dati contenuti nella relazione fornita dall’assessorato energia e servizi di pubblica utilità. Tale relazione forniva i dati acquisiti al 30 giugno 2019. A questa mole di dati si sono aggiunte, successivamente, le comunicazioni pervenute alla Commissione direttamente dai comuni e, in ultima fase, le relazioni da parte delle UREGA competenti. In tal modo si è potuto procedere ad una mappatura più aggiornata rispetto alla prima comunicazione dell’assessorato stante il termine, in taluni casi, delle procedure di gara presso le UREGA o, in altri, la modifica dei sistemi di affidamento da parte dei comuni della regione.

SIRACUSA

Modalità Numero Comuni Popolazione Produzione in tonnellate % popolazione % produzione % comuni In house 1 8569 3202,09 2,14 1,72 4,76 Gara ponte 1 121171 65777,89 30,35 35,36 4,76 Affido/ no gara 11 110023 43868,09 27,55 23,58 52,38 UREGA 8 159461 73158,01 39,94 39,33 38,09 No dati 0 0 0 0 0 0

Nella provincia di Siracusa permane l’anomalia di una maggioranza di comuni che, alla data del 1°febbraio 2020, mantenevano affidamenti del servizio con procedura emergenziale e proroghe. Va però considerato come tali Comuni, che costituiscono il 52,38% degli enti, producono appena il 23,58% dei RU del territorio e sono abitati dal 27,55% dei residenti dell’intera provincia.

Occorre evidenziare come il comune più popoloso della provincia, ovvero Siracusa (che pesa per il 30,35% sulla popolazione complessiva e per il 35,36% sulla produzione complessiva di rifiuti solidi urbani), sia in una situazione anomala avendo espletato la gara presso l’UREGA di Siracusa ma trovandosi nell’impossibilità di procedere all’affidamento del servizio per cause tecniche. E questo a prescindere dall’interdittiva antimafia nei confronti della ditta Tech risultata aggiudicataria del servizio in sede di gara UREGA.

CONCLUSIONI

Il lavoro della Commissione ha confermato le preoccupazioni che hanno mosso questa indagine: la percezione di un intreccio di interessi privati e pubbliche compiacenze che in Sicilia ha reso spesso il sistema dei rifiuti subalterno a quegli interessi e a quelle compiacenze.

Anche mettendo da parte gli episodi più gravi e più clamorosi, in cui si è dimostrata in sede penale l’esistenza di pratiche corruttive alla base di alcune scelte amministrative, l’intera governance dei rifiuti si è mostrata, in questo primo ventennio del secolo, molto permeabile a un sistema di interferenze e di sollecitazioni che ricordano – per modalità e per il ricorrere talvolta degli stessi protagonisti – le vicende legate al cd. sistema Montante.

Tutto ciò nonostante l’impegno con cui taluni assessori e più d’un dirigente hanno cercato di imprimere al ciclo dei rifiuti una giusta direzione di marcia e una limpidezza di pratiche amministrative, restando spesso isolati all’interno degli ingranaggi burocratici e delle scelte di indirizzo politico.

Più in generale si è percepito il vassallaggio a cui è stata costretta in questi anni la funzione amministrativa, con procedimenti sensibili di cui pochi o nessuno avevano contezza, dirigenti delegati solo ad apporre la loro “firmetta”, giunte di governo spesso distratte o condizionate da presenze istituzionali esterne alla Regione. L’esito è stato quello d’aver conservato la centralità del conferimento in discarica come punto d’arrivo obbligato dell’intero ciclo, garantendo ai pochi proprietari delle poche piattaforme private altissimi margini di profitto.

La relazione ha ricostruito puntigliosamente fatti e atti che hanno contribuito a mantenere intatta nel tempo questa condizione di oligopolio di mercato, con le inevitabili refluenze sul piano dei rapporti tra il sistema politico e una parte del sistema industriale siciliano.

Esiste un rimedio? Quello annunciato in tutti i programmi di governo e fin qui mai attuato: puntare su un ciclo virtuoso dei rifiuti, su un’impiantistica pubblica che permetta di lavorare il rifiuto a valle, su una capillarità della raccolta differenziata ancora ferma a percentuali inaccettabili, su un ricorso alla discarica come segmento marginale dell’intero ciclo.

Serve poi un’impermeabilità delle scelte di indirizzo e di gestione rispetto agli interessi illeciti, in alcuni casi palesemente criminali, che hanno fatto del business dei rifiuti l’occasione per investire, riciclare, gestire un vastissimo indotto e per controllare altresì il territorio. Abbiamo ricostruito decine di inchieste che hanno condotto ad altrettanti processi, accanto al lavoro eccellente di forze dell’ordine e magistratura: ma resta ancora molto da fare.

Occorre rendere la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia una risorsa produttiva ed economica ed al tempo stesso un’occasione di dignità civile collettiva. Ma perché ciò sia possibile, serve una risposta delle istituzioni e della politica rapida, alta e ferma alle pratiche corruttive, al prevalere degli interessi privati, a certe inerzie della funzione amministrativa.

Il coinvolgimento degli operatori economici privati, consentito dalla legislazione amministrativa, non può che avvenire attraverso procedure trasparenti ed obiettive e nel contesto di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, in cui occorre finalmente assicurare una governance pubblica in grado di individuare e realizzare tutte quelle condizioni tecniche, logistiche ed organizzative che consentano di adeguare le modalità di erogazione dei servizi di igiene urbana ed ambientale agli standard europei, uscendo dalla logica emergenziale e dalla ricerca di soluzioni di corto respiro.

Per rendere sempre più incisiva l’attività di contrasto alla criminalità collegata alla gestione dei rifiuti e senza pretendere di interferire sull’autonomia del potere giudiziario, la Commissione auspica la creazione, laddove possibile, di pool di magistrati specializzati in reati ambientali.

Infine, va segnalata l’urgente necessità di rivedere e perfezionare, anche sul piano legislativo, il quadro di riferimento riguardante le procedure amministrative in materia di VIA e di AIA, per ricondurre il rilascio degli atti autorizzativi di maggiore impatto sul funzionamento del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti alla responsabilità degli organi di vertice dell’amministrazione.

Dopo vent’anni di impunita deregulation e di assenza della programmazione richiesta dalla disciplina ambientale, il tempo che ci resta è poco. Facciamone buon uso.

[1] Cfr. Seduta n. 24 del 23 febbraio 2015 della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, XVII Legislatura:

[2] Cfr. La Repubblica, 2 aprile 2010, “Lombardo si difende su internet: ho smontato gli affari della mafia”, articolo a firma di Emanuele Lauria.

[3] Cfr. Relazione “Commissione Bratti”, p. 350.

[4] Si rammenta che il comprensorio industriale creato dalla Sicula Trasporti S.r.l. in contrada Grotte San Giorgio è in parte ricadente nel territorio del comune di Catania e in parte nel territorio del Comune di Lentini (SR).

[5] Con riferimento al periodo in esame, va detto che la Oikos S.p.A. ha ricevuto altre due autorizzazioni: il decreto A.I.A. n. 661/2008 (per la realizzazione e gestione dell’impianto di pretrattamento/selezione a servizio delle discariche) e il decreto A.I.A. n. 83/2010 (per la realizzazione, mai avvenuta, di un impianto di discarica bioreattore).

[6] In epoca antecedente all’insediamento del Presidente Raffaele Lombardo, con D.R.S. n. 268 del 8/4/2008, a firma del dirigente responsabile del Servizio VIA/VAS, ing. Vincenzo Sansone, era stato autorizzato l’aumento di capacità produttiva della VASCA V3 nonché la post gestione delle vasche VE, V1, V2.

[7] Cfr. Relazione “Commissione Bratti”, pp. 358-359.

[8] Procedimento penale n. 2784/2017, cfr. sul punto sul punto la relazione del 30 ottobre 2019 trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a firma della dottoressa Raffaella Vinciguerra, con visto del Procuratore Capo, dottor Carmelo Zuccaro: «A carico di Paratore Carmelo più altri, relativo all’attività organizzata finalizzata al traffico di rifiuti perpetrata attraverso la illegale gestione degli RR.SS.UU. smaltiti nell’impianto di CISMA in Melilli (SR) dal luglio 2016 fino al marzo 2017. In data 20 giugno 2019 è stato emesso decreto che dispone il giudizio con udienza fissata presso il Tribunale collegiale di Siracusa il 28.11.2019. I due imputati che hanno optato per il rito abbreviato verranno giudicati il 6 novembre 2019 (il P.M. ha chiesto la condanna dei due imputati Crocetta Rosario e per Zaccaro Salvatore Maria)… Nel corso delle indagini è stato accertato che gli imputati (dal luglio 2016 al 16 marzo 2017) con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, abusivamente gestivano, o comunque consentivano l’abusiva gestione – all’interno dell’impianto per il trattamento rifiuti urbani, ubicato sul bacino della discarica di c.da Bagali appartenente alla Cisma Ambiente S.p.A. – dapprima utilizzato ex art. 191 del D. Lgs. 152/06 in relazione alle ordinanze presidenziali n. 11/Rif del 22/07/2016 e n. 13/Rif del 27/07/2016 di somma urgenza e, successivamente, mediante autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 co. 15 del D. Lgs. 152/06, dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con D.D.G. nr. 1559 e seguenti (atti per la cui emissione è stato contestato l’abuso d’ufficio in concorso) – ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani, con il consequenziale abbancamento nell’annessa discarica, pari a circa 34.000 Tonnellate (fatturato complessivo pari ad € 3.626.727,30 di cui € 2.845.033,13), mediante un impianto di Trattamento Meccanico Biologico realizzato su di un sito già sottoposto a procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D.G. n. 1772/2013 e D.C. n. 669/2015), ma in relazione al quale il suddetto impianto di T.M.B. rappresentava una “modifica sostanziale”, e quindi in assenza della necessaria revisione dell’A.I.A. (artt. 29 octies e nonies D. Lgs. 152/06)…».

[9] Procedimento penale n. 15713/12, cfr. sul punto la relazione del 30 ottobre 2019 trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a firma della dottoressa Raffaella Vinciguerra, con visto del Procuratore Capo, dottor Carmelo Zuccaro: «Nel novembre 2017 veniva emesso decreto che dispone il giudizio nell’ambito del suindicato procedimento nei confronti di Zuccaro Maurizio più altri per i reati di associazione mafiosa, intestazione fittizia, traffico di rifiuti aggravato dall’allora art. 7 Dl 152/91, diverse ipotesi di corruzioni, traffico di influenze e falsi. Gli imputati (alcuni dei quali accedevano al rito abbreviato) sono sia soggetti appartenenti a Cosa nostra catanese trattasi di Maurizio Zuccaro, il di cui figlio e Luigi Gambino che “suoi” imprenditori ovvero Paratore Nino e Carmelo nonché molteplici funzionari, sia regionali che comunali appartenenti alla pubblica amministrazione. Le indagini hanno disvelato gli interessi di Cosa nostra etnea nel settore dei rifiuti, operato nel caso di specie, attraverso il sito industriale della società Cisma (situato a Melilli e servente quasi per la totalità l’indotto dei rifiuti proveniente dal polo petrolchimico ENI), gestita dai sopra citati imprenditori. Il trattamento e smaltimento illecito, consentito grazie a provvedimenti emessi ad hoc da pubblici funzionari compiacenti e prezzolati, ha comportato guadagni immensi e il rafforzarsi di relazioni in una ottica di controllo criminale del territorio. Il processo vede tra i suoi imputati anche due consulenti nominati dalla Procura di Siracusa, nei cui confronti ha poi proceduto, per il reato di corruzione (per lo stesso fatto storico ovvero la redazione di consulenze favorevole agli indagati) anche la Procura di Messina. Nel corso della richiesta di misura cautelare avanzata al Gip nel febbraio 2017 si chiedevano ed ottenevano anche le misure reali sia sui beni degli imprenditori che sull’impianto di smaltimento e rifiuti speciali CISMA, oggi sottoposto ad amministrazione giudiziaria».

[10] Ci si riferisce alla già citata A.I.A. rilasciata con D.R.S. n. 996 del 30 settembre 2008 (sostituita con D.R.S n. 1457 del 16 dicembre 2008) e rinnovata con D.D.G. n. 1772 del 15 ottobre 2013.

[11] L’autorizzazione in questione “Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il complesso IPPC relativo all’ampliamento mediante realizzazione di un nuovo bacino per rifiuti pericolosi e non e di impianti fissi e mobili per il trattamento dei rifiuti ed impianto di stoccaggio liquidi in C/da Bagali nel territorio del Comune di Melilli (SR)” è stata rilasciata con Decreto Commissariale n. 669 del 17 agosto 2018 a firma dell’ingegnere Mauro Verace nella veste di commissario ad acta.

[12] Cfr. https://www.lasicilia.it/news/palermo/303752/discarica-cisma-ambiente-crocetta-assolto-da-accusa-abuso-d-ufficio.html

[13] Cfr. Relazione Comitato Scicli, p. 1 e ss.

[14] D.D.S. n. 218 del 3 marzo 2016

[15] “Cfr. Tribunale Penale di Ragusa, sentenza nr. 1422/16 dell’11 luglio 2016, pp. 453-454

[16] Determina commissariale del 29 giugno 2015.

[17] Atto n. 3-01825 del 2 aprile 2015, seduta n. 423.

[18] Ad ulteriore e più attenta ricerca, nessun articolo a firma del Borrometi riporta notizia del manifesto “pro Scicli” né dei sui firmatari. Benché più volte sollecitato dagli uffici di questa Commissione, il giornalista non ha prodotto copia di alcuno scritto sull’argomento.

[19] Cfr. TAR Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 03419/2016: «Nel caso in esame, peraltro, vi è più di un indizio della sussistenza di tale penale responsabilità, attesa l’esistenza di un provvedimento di rinvio a giudizio del Sindaco della disciolta giunta, circostanza alla quale non può non essere assegnata valenza dirimente».

[20] Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 04285/2017.

[21] Sentenza del Tribunale di Ragusa n.1422/16 dell’11.07.2016, pp.65-66 4 72-73

[22] https://qds.it/scicli-discarica-contrada-cuturi-dalla-regione-arriva-il-no-allampliamento-dellimpianto/

[23]http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/stenografici/html/39/audiz2/audizione/2019/01/30/indice_stenografico.0010.html

[24] Cfr. Relazione “Commissione Bratti”, p. 360.

[25] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, p. 612.

[26] OCCC n. 3036/2013 RGNR-1008/14 RG GIP, emessa il 17 ottobre 2016 dal GIP del Tribunale di Caltanissetta.

[27] Cfr. sul punto la relazione del 28 novembre 2019 trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, a firma del Procuratore Capo, dottor Amedeo Bertone: «Proprio il settore delle bonifiche ambientali è altro settore ove maggiori sono i rischi di condotte illecite, volte a favorire gli appetiti predatori di operatori economici, in collusione con pubblici ufficiali infedeli. L’ampiezza e la rilevanza economica delle attività di bonifica di sito inquinato, attirano, come è noto, gli interessi della criminalità organizzata, mafiosa e non, al fine di ottenerne proficui vantaggi, come ad esempio accaduto per la vicenda che ha interessato il sito minerario dismesso di Pasquasia (EN), oggetto di procedimento pendente presso la D.D.A. di Caltanissetta (iscritto sub nr. 1305/13 RGNR) che ha portato all’esecuzione di varie misure cautelari personali, e che si trova nella fase dibattimentale, fatta eccezione per una posizione ancora in fase di udienza preliminare e per altre già decise con rito abbreviato. […] Dopo la restituzione del sito nel 2013 alla Regione per le bonifiche, è intervenuto nuovo sequestro in data 26.3.2014, disposto dalla D.D.A. di Caltanissetta, in riferimento ad una molteplicità di gravi reati ascritti a funzionari pubblici e imprenditori, che, nell’ambito della esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del sito minerario… hanno sostanzialmente saccheggiato il sito minerario. La gran parte degli impianti sono stati oggetto di sistematico saccheggio tanto da risultare oggi non più esistenti… Una attività illecita organizzata dal soggetto appaltatore e posta in essere con la copertura e partecipazione dei pubblici ufficiali, responsabili del procedimento relativo all’appalto ovvero aventi la custodia dell’area, in nome e per conto del competente ufficio regionale, e con il concorso di una pluralità di imprenditori; i reati contestati sono stati quelli del traffico illecito di rifiuti (260 T.U.A.), del peculato a mezzo l’appropriazione dei beni di valore (rame, ferro, e altro) all’interno del sito, la corruzione a mezzo consulenze fittizie volte a retribuire il p. u. infedele, la frode in pubbliche forniture per la violazione ripetuta e grave delle condizioni stabilite in appalto per le operazioni di bonifica; la induzione prevista dall’art. 319 quater c.p., l’associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di reati in materia ambientale; il delitto di riciclaggio in riferimento alla formazione di falsa documentazione volta ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei rifiuti ferrosi illecitamente commercializzati. Risulta altresì ipotizzato, e anche ritenuto dal GIP nell’ordinanza custodiale, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in riferimento alla partecipazione di imprenditori ritenuti collusi con le famiglie mafiose catanesi e messinesi. La posizione, tuttavia, di due dei cinque imputati per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p., è stata già definita con assoluzione del Gip in sede di rito abbreviato; è ancora in corso, invece, l’udienza preliminare nei confronti degli altri imputati per il medesimo reato».

[28] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, p. 612.

[29] P.P. n. 3760/17 RGNR della D.D.A. di Catania.

[30] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, p. 612.

[31] OCCC n. 2432/2015 RGNR-1665/2016 RG GIP, emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta il 13 giugno 2018, nei confronti di tre soggetti indagati per associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi, aggravato dall’aver agito per favorire l’associazione mafiosa.

[32] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, p. 612.

[33] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, p. 612: «L’anno successivo (2015) è stato invece accertato il condizionamento che la famiglia catanese dei MAZZEI, capeggiata da soggetti riconducibili al gruppo dei MORMINA, aveva esercitato nei confronti degli amministratori del Comune di Scicli (RG) per ottenere il controllo anche della gestione e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani agevolando “…l’ascesa dell’esponente criminale in seno alla società incaricata di effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti per conto del comune, al punto tale da consentirgli di esercitare un controllo sulla stessa, imponendo anche assunzioni di parenti ed amici, nonché licenziamenti nei confronti di dipendenti che tentavano di opporsi alla gestione dell’azienda esercitata di fatto dal citato esponente mafioso”. In esito a quanto emerso dalle indagini, il Consiglio Comunale era stato sciolto con DPR del 29 aprile 2015 e sottoposto a gestione commissariale per diciotto mesi». Sul punto si rinvia alle valutazioni di cui al paragrafo “La discarica ACIF e lo scioglimento del Comune di Scicli”.

[34] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, pp. 612-613: «Legami di varia natura tra personaggi gravitanti in ambiti mafiosi, imprenditori incensurati e dirigenti e funzionari del Comune di Melilli (SR) e della Regione Sicilia per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sono stati, ad esempio, accertati nel marzo 2017 nell’ambito dell’operazione “Le Piramidi”. Le indagini hanno rivelato come alcuni dei soggetti, attivi nel ramo dello smaltimento dei rifiuti ed in altre attività commerciali, costituissero in realtà il braccio economico-imprenditoriale di un noto elemento collegato alla famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO.

[35] Procedimento n. 1954/17, cfr. sul punto la relazione del 25 ottobre 2019 trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a firma del dottor Fabio Regolo, con visto del Procuratore Capo, dottor Carmelo Zuccaro: «L’indagine ha riguardato la gara c.d. ponte avente ad oggetto l’affidamento temporaneo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti con un impegno di spesa di oltre 12 milioni di euro; tale gara era stata indetta in attesa della conclusione della procedura di gara aperta riguardante l’appalto esteso all’interno del territorio comunale della durata di 84 mesi e con l’impegno di spesa di circa 350 milioni di euro, appalto più importante nel settore della raccolta dei rifiuti per il Centro-Sud. Gli indagati ricoprivano all’epoca ruoli apicali all’interno dell’amministrazione comunale in quanto Rosso era il Direttore della Ragioneria Generale del Comune di Catania, Fazio era il Direttore dell’esecuzione del contratto in esame e soprattutto risultava essere all’interno dell’amministrazione comunale un proprio factotum nel settore della raccolta dei rifiuti con diretti con il Sindaco in carica all’epoca dei fatti. Deodati era invece il dominus di importanti aziende di livello nazionale operanti nel settore della raccolta dei rifiuti».

[36] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, p. 613.

[37] Procedimento n. 7406/18, cfr. sul punto la relazione del 25 ottobre 2019 trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a firma del dottor Fabio Regolo, con visto del Procuratore Capo, dottor Carmelo Zuccaro: «nel procedimento… sono state avanzate contestazioni per reati di corruzione, turbata libertà degli incanti ed illeciti ex D.Lgs. n. 231 del 2001… Nell’ambito dell’indagine è stato sottoposto a misura cautelare il Sindaco all’epoca in carica e il legale rappresentante di una delle aziende operanti nel settore della raccolta dei rifiuti e che risulta essere affidataria di appalti in tutta la Sicilia.».

[38] Cfr. https://www.rainews.it/tgr/sicilia/articoli/2019/12/sic-casteldaccia-arrestato-corruzione-sindaco-giovanni-di-giacinto-6ea6d653-a6e5-4304-871b-cf0e31e8560c.html

[39] OCCC n. 13925/10 RGNR D.D.A.-1847/11 RG GIP, emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 15 dicembre 2016. L’indagine ha evidenziato, ancora una volta, l’interesse delle cosche trapanesi verso il settore dei pubblici appalti (utilizzando società intestate a prestanome compiacenti) e i solidi rapporti tra i mandamenti di Trapani e Mazara del Vallo nella spartizione delle commesse.

[40] OCCC n. 4079/16 RGNR-9245/18 RG GIP, eseguita nei confronti di 33 soggetti, tra cui i vertici della famiglia di Trapani, indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di beni ed altro.

[41] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, p. 614.

[42] OCCC n. 4853/17 RGNR-4932/17 RG GIP, emessa dal GIP del Tribunale di Catania il 15 giugno 2017.

[43] OCCC n. 3206/2017 RGNR-5132/2017 RG GIP, emessa dal GIP del Tribunale di Catania.

[44] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, p. 614.

[45] OCCC n. 17912/13 RGNR-7261/14 RG GIP, emessa il 5 dicembre 2017 dal GIP del Tribunale di Catania.

[46] OCCC n. 367/14 RGNR-10788/18 RG GIP, emessa dal GIP del Tribunale di Catania ed eseguita il 24 ottobre 2019 nei confronti di 15 persone. Nel corso dell’operazione è stato eseguito anche il sequestro preventivo del totale delle quote societarie e dei beni mobili ed immobili riconducibili agli amministratori di fatto delle imprese attive nell’illecita gestione dei materiali plastici.

[47] Cfr. sul punto la relazione del 30 ottobre 2019 trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, a firma della dottoressa Raffaella Vinciguerra, con visto del Procuratore Capo, dottor Carmelo Zuccaro:

– Procedimento penale 17912/13 RGNR: Nella provincia di Ragusa ed in particolare nel territorio di Vittoria, grazia sia alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ma soprattutto ai riscontri effettuati dalla Polizia Giudiziaria, veniva alla luce che le organizzazioni di stampo mafioso ed in particolare quella riferibile al clan Dominante-Carbonaro, si erano messe al passo con i tempi, adottando delle strategie che consistevano nel ricorso a degli strumenti apparentemente leciti per acquisire comunque il pieno controllo delle attività produttive e quindi del territorio. Per quanto riguarda il procedimento penale nr. 17912/13 R.g.n.r., le indagini dimostravano che soggetti, già in passato condannati per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., quali Puccio Giambattista detto “Titta U Ballerinu”, avevano acquisito da tempo il pieno controllo del settore del riciclo della plastica, sia quello della produzione degli imballaggi – cassette di plastica – per il mercato ortofrutticolo. Un controllo che era assicurato mediante l’imposizione delle condizioni di mercato, cosicché l’imprenditore concorrente doveva necessariamente sottostare alle stesse, pena l’esclusione dal circuito economico. Non venivano comunque meno i casi di ricorso all’intimidazione o alla minaccia al fine di costringere l’imprenditore a piegarsi alle politiche commerciali imposte dall’impresa criminale. Veniva altresì accertata la creazione di un sistema articolato di imprese e di aziende, intestata a diversi soggetti, ma, in realtà, amministrate e gestite da Puccio Titta, il quale, in tal modo, eludeva possibili interventi di prevenzione patrimoniali. Le indagini facevano altresì emergere articolate realtà produttive dedite in maniera sistematica e organizzata al traffico illecito di rifiuti, in particolare della plastica dismessa dalle serre, dirottate presso siti non autorizzati o comunque privi di qualsiasi requisito previsto dalla legge. Grazie alle indagini ed al materiale probatorio raccolto, il GIP si determinava ad emettere in data 5 dicembre 2017, nell’ambito del procedimento suindicato ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Puccio Giovambattista inteso “Titta u ballerinu”, Greco Emanuele, inteso “Elio”, Consalvo Giacomo, Consalvo Michael, Puccio Giovanni e Asta Salvatore, per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. 1, 3 e 4 e art. 260 comma I del D.Lgs. 152/2006 e art. 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91 oggi riformulato in art. 416 bis. 1 c.p., nonché il sequestro preventivo di società e quote societarie riferibili agli indagati ed emissione di misure di protezione a carico del Puccio.

– Procedimento penale 367/14 RGNR: … le indagini svolte ed il materiale probatorio raccolto ha determinato il Gip ad emettere ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Carbonaro Claudio, D’Agosta Salvatore, Donzelli Giovanni, Donzelli Raffaele, Minardi Antonino, Minardi Emanuele, Minardi Salvatore, Tonghi Giovanni per i reati p. e p. dagli artt. 416 bis c. 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.p., art. 452-quaterdecies, aggravato dall’art. 416 bis. 1 c.p., per avere fatto parte di una associazione di stampo mafioso, promossa, organizzata e diretta da Carbonaro Claudio e Donzelli Giovanni, finalizzata, mediante la forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere una serie indeterminata di delitti contro l’incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche legate alla raccolta e al riciclaggio della plastica dismessa dalle serre insistenti in Vittoria e nella provincia ragusana. Anche in questo procedimento, veniva disposto dal Gip il sequestro preventivo delle aziende riferibili ai Donzelli padre e figlio ed utilizzate per il traffico di rifiuti. Giova rappresentare che le indagini svolte in entrambi i procedimenti hanno accertato la costante ingerenza di elementi vicini o appartenenti alle organizzazioni mafiose in particolare al clan Dominante-Carbonaro articolazione della Stidda Gelese, che hanno acquisito una veste imprenditoriale imponendosi in un settore altamente redditizio nel territorio di Vittoria, quale il traffico dei rifiuti in particolare la lavorazione della plastica dismesse dalle serre.

[48] Cfr. D.I.A. – RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO, 1° Semestre 2019, pp. 614-615.

[49] Per completezza espositiva, si riportano qui alcune ulteriori considerazioni effettuate dalla DIA nella sua relazione (pp. 615-617):

Le opportunità di riciclaggio offerte dalla gestione dei rifiuti sono emerse nel giugno 2018 anche a Castelvetrano (TP) dove sono stati confiscati beni, per un valore di quasi 3 milioni di euro, riconducibili a due imprenditori (zio e nipote), operanti nel settore dei rifiuti e ritenuti prestanome dell’organizzazione capeggiata dal noto latitante trapanese. Nel novembre 2018 è stata poi fatta luce sull’attività di esponenti delle famiglie palermitane di Brancaccio e di Porta Nuova, che investivano capitali illecitamente acquisiti mediante imprese operanti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti. In ultimo, si segnala la recentissima esecuzione, il 27 novembre 2019, del sequestro preventivo di una discarica abusiva di 12 mila mq, sita a ridosso dell’area urbana di Messina, eseguito dalla Guardia di finanza nei confronti di 8 soggetti, i quali avevano effettuato un’attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività edili. Tra gli indagati figura un pluripregiudicato, fratello di un elemento apicale del clan attivo nel rione Gravitelli di Messina, nonché cognato di un soggetto recentemente condannato per associazione per delinquere finalizzata a plurimi delitti contro la Pubblica Amministrazione, nell’ambito dell’inchiesta “Terzo livello”, scaturita da indagini della DIA. Benché, allo stato, non siano emerse connessioni con la criminalità organizzata, al fine di meglio descrivere le criticità connesse all’ambito in argomento, è utile menzionare alcune recenti vicende che hanno interessato la provincia di Agrigento. Il primo caso riguarda Camastra ed, in particolare, la gestione della locale discarica per rifiuti non pericolosi. Stando alle acquisizioni investigative (allo stato, in fase dibattimentale), l’impianto sarebbe stato utilizzato dalla locale impresa di servizi ambientali per smaltire illecitamente, interrandoli, rifiuti speciali pericolosi provenienti dall’intero territorio nazionale, classificandoli o declassificandoli come non pericolosi. L’illecito, che ha fruttato enormi guadagni all’impresa indagata, avrebbe causato seri danni all’ambiente. Da rilevare, a testimonianza delle difficoltà che vengono incontrate nel contrasto al fenomeno in esame, che l’inchiesta aveva già determinato, nel maggio 2014, un primo intervento con cui il sito in argomento era stato sottoposto a sequestro probatorio, essendo stato rilevato “un uso totalmente criminoso della discarica, nel totale e reiterato spregio della normativa ambientale di riferimento, in un’ottica integralmente orientata alla massimizzazione dei profitti ed alla quotidiana violazione delle regole”. Le successive indagini hanno, tuttavia, documentato il perdurare dell’esercizio criminoso d’impresa nell’impiego della discarica, successivamente al 2014 e senza soluzione di continuità fino al 2017, finalizzato alla gestione del traffico illecito di rifiuti speciali. Di diversa natura gli eventi che nei mesi di settembre e ottobre 2019 hanno interessato i Comuni di Licata e Canicattì. In entrambi i casi si è trattato di incendi, verosimilmente di natura dolosa, riguardanti beni funzionali alla raccolta ed alla gestione dei rifiuti solidi urbani. A Licata, due diversi incendi hanno distrutto circa 10.000 mastelli destinati alla raccolta differenziata di rifiuti, che avrebbe dovuto prendere il via nel corso dell’anno. L’evento ha creato un’inevitabile battuta di arresto dell’avvio del servizio. A Canicattì, invece, l’incendio verificatosi nella notte tra il 12 ed il 13 ottobre 2019 ha riguardato l’autoparco del raggruppamento temporaneo di imprese che gestiva il servizio di raccolta rifiuti dal settembre del 2018. L’episodio, che ha interessato 5 mezzi essenziali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, potrebbe evidenziare il tentativo di immobilizzare il consorzio di imprese incaricate del servizio, in tal modo inducendole alla revoca dell’appalto e creando opportunità alla concorrenza.

[50] Sentenza Consiglio di Stato, n. 4285/2017.