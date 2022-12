Regione Sicilia: approvata manovra finanziaria in giunta

Palermo, 19 dicembre 2022 – “la manovra finanziaria e’ stata approvata in giunta”. Questa la dichiarazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. “Si tratta di una manovra asciutta – ha aggiunto il governatore – prevede tra le tante misure sgravi contributivi per le aziende che assumono, aumentiamo le più borse studio per specializzandi, ci sono più fondi per Comuni per arruolare tecnici necessari per la progettazione ed evitare quindi che si perdano fondi comunitari. Mi sono battuto perché la manovra contenesse primi segnali concreti e stiamo stiamo facendo di tutto per una svolta concreta a sostegno dei siciliani. La nostra missione è dedicarci ai cittadini. A me sta a cuore il popolo siciliano senza se e senza ma”.

