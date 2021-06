Sicilia – Terremoto a Adrano di magnitudo 2.8

11 Giugno 2021 – Ore 16:26 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e profondità 1 km a Adrano (CT). Leggi qui per approfondire.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.8 è classificato come terremoto “molto leggero“e descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi.

iLMeteo.it controlla costantemente le zone colpite dai recenti terremoti e fornisce le previsioni meteo per i comuni vicini all‘epicentro, supportando per quanto possibile le operazioni di aiuto alle popolazioni in difficoltà.

