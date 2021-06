Covid – Regione sicilia sempre in testa al contagio nazionale 158 nuovi positivi

Sono 158 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.465 tamponi processati, con una incidenza che risale fino quasi all’ 1,3%. La Regione resta ancora al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

La distribuzione di casi registrati nelle nove province vede in testa al contagio Agrigento con 34 casi seguita da Enna con 27, Catania con 23 casi, poi Caltanissetta e Palermo 21, Siracusa e Ragusa 13, Trapani 5, Messina 1.

Dopo lo screening su tutto il personale giudiziario che ha dato esito negativo, il presidente del Tribunale di Agrigento, Pietro Falcone, ha dichiarato, con decorrenza immediata, la cessazione di efficacia del provvedimento adottato in via di urgenza lo scorso 15 giugno.

