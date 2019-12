Ampliamento aree Zes, l’On. Cafeo: “un risultato figlio della coesione del territorio”

“La delibera con la quale la Giunta Regionale ha ampliato le aree Zes della nostra provincia, includendo altri 9 comuni oltre a quelli di Priolo Gargallo, Melillii, Augusta e Siracusa è un traguardo raggiunto grazie al lavoro sinergico di tutte le forze del territorio”.

Ad esprimere soddisfazione per l’ampliamento delle aree Zes destinate alla provincia di Siracusa è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive e da tempo ormai promotore in tutto il territorio di iniziative legate proprio al potenziale delle Zone Economiche Speciali.

“Cominciammo già l’anno scorso, con l’avvio del progetto ReStart, a sollevare l’attenzione sul grande potenziale in termini di sviluppo e incentivi agli investimenti dati dall’istituzione delle Zes – ricorda Cafeo – soprattutto in Sicilia, regione che si trova ormai in maniera cronica a soffrire di gravi gap infrastrutturali e lungaggini burocratiche, tali da smontare l’entusiasmo di qualsiasi investitore”.

“Da quel giorno ad oggi abbiamo partecipato e promosso un numero forse troppo elevato di riunioni e tavoli ma, con l’aiuto delle associazioni del territorio, dei sindaci e dei colleghi deputati siamo riusciti a portare avanti un obiettivo comune – prosegue Cafeo – ampliando e rimodulando secondo le reali esigenze dei comuni coinvolti le aree Zes assegnate dalla Regione”.

“Con questi presupposti – conclude l’On. Cafeo – auspico che già nel breve periodo sarà possibile immaginare gli investimenti in Sicilia non come una corsa ad ostacoli ma come una piacevole passeggiata, costellata di incentivi, semplificazioni e sgravi fiscali, un irresistibile canto delle sirene per i grandi investitori internazionali”.

