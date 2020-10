Priolo, seminario formativo sulla prevenzione dei disastri ambientali

Priolo ha ospitato ieri pomeriggio il primo dei quattro seminari informativi organizzati in occasione della Giornata Internazionale della Riduzione dei Disastri Ambientali, prevista in Agenda ONU.

L’iniziativa, messa a punto dal Centro Servizi per il Volontariato Etneo con il supporto organizzativo e il patrocinio del Comune di Priolo, si è tenuta nei locali della Protezione Civile.

A portare i saluti del Sindaco Pippo Gianni, trattenuto a Roma da precedenti impegni, è stato il Vice Sindaco Maria Grazia Pulvirenti, che ha ringraziato il CSVE per aver scelto Priolo come sede di apertura dell’importante iniziativa.

Si sono poi susseguiti una serie di interventi autorevoli.

Claudio Geraci, in rappresentanza del Gruppo Lukoil, ha parlato delle svariate problematiche che riguardano l’ambiente e delle iniziative attuate dalle industrie per la sua tutela.

La tematica legata ai rifiuti è stata trattata da Simona Ottaviani, rappresentante di ARPA Sicilia.

Ha poi preso la parola il consulente ambientale del Sindaco Gianni, ing. Raimondo, che ha puntato l’attenzione sulla necessità di imporre limiti normativi alle sostanze rilasciate in atmosfera per limitare gli episodi di inquinamento.

Il nuovo Funzionario Direttivo dei Vigili del Fuoco, ing. Cattaneo, insediatosi al Comando di Siracusa da una settimana ma profondo conoscitore delle problematiche del territorio, ha toccato argomenti che riguardano l’inquinamento, legato non solo alla zona industriale.

Le questioni riguardanti il rischio idraulico, geologico, antropico e industriale nell’area Priolo-Melilli-Augusta sono state trattate da Biagio Bellassai, Dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che ha elogiato la valenza di simili seminari per l’importanza delle informazioni veicolate.

L’Assessore comunale all’Ecologia e Ambiente, Santo Gozzo, ha fatto un excursus sulle contaminazioni dei terreni dal 2001 ad oggi e sugli episodi di cattiva qualità dell’aria. Gozzo ha chiesto uno sforzo comune per ridurre l’inquinamento.

Ha chiuso i lavori Marco Palmigiano del CSVE, che ha ringraziato il Sindaco Gianni, l’intera Amministrazione e la Protezione Civile per l’ottima organizzazione, per la qualità degli interventi e per la completa applicazione delle norme anti-Covid, curata dal Disaster Manager Gianni Attard. “Priolo – ha detto Palmigiano – ha dato lustro alla manifestazione a livello nazionale e internazionale e per questo contiamo di tornare il prossimo anno”.

Arrivati anche i saluti del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ha annunciato la sua partecipazione ad una prossima analoga iniziativa.

Il seminario proseguirà a partire da domani a Ragusa, Piazza Armerina ed Acireale.

